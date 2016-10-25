Начало нового года – это начало нового модного сезона со своими правилами, тенденциями и трендами, которые каждый раз меняются в зависимости от веяний современной моды. Ожидается, что 2017 год сможет удивить модников особенными трендами в одежде, которые хоть и не будут кардинально отличаться от нынешних, но также смогут преподнести свои сюрпризы. С нового года модная одежда будет иметь свои особенности, к которым придется привыкать.

Главные тренды

Если коротко, то нужно быть готовым к тому, что детская одежда, а также одежда для взрослых будет иметь некоторые отличия. Чтобы понять, о чем идет речь, стоит перечислить основные тренды, которые будут актуальны в 2017 году:

• стильные геометрические формы;

• линия и клетка в оформлении;

• оборки и кружево;

• сверкающие элементы золотого, серебряного и бронзового цвета;

• элегантные классические элементы;

• леопардовые принты;

• натуральная кожа;

• меховая отделка;

• сложная вышивка;

• свободный крой;

• укороченные и «подрезанные» брюки;

• вельвет и бархат;

• шнуровка.

Это только те тренды, которые уже можно отследить в новых коллекциях одежды на будущий сезон, а также из интервью известных кутюрье, успевших уже раскрыть свое видение моды в 2017 году. Мода изменчива и может внести некоторые коррективы, однако общее направление модного течения в следующем сезоне уже хорошо прослеживается. Это дает возможность заранее обновить свой гардероб, чтобы выглядеть всегда по моде.

Необязательно гнаться за новыми коллекциями от известных дизайнеров, ведь можно уже имеющиеся вещи немного переделать, так как общие элементы стиля сохраняются и позволяют сделать более плавный переход в новый модный сезон.