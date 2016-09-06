С 29 сентября по 02 октября в Москве, в КВЦ «Сокольники» состоится XVI Международная выставка-продажа «Формула Рукоделия Москва. Осень 2016». Все лето компании, магазины и частные мастера готовились представить самые свежие новинки творческих проектов на осенней выставке-продаже «Формула Рукоделия».

Это масштабное мероприятие, посвященное разным видам рукоделия и творческого хобби. В двух павильонах, на территории 9000 кв. м свою продукцию представят 528 участников — крупные и мелкие компании-производители, дистрибьюторы, частные мастера, обучающие центры, творческие студии и т.д. Выставка делится на два павильона: в Павильоне № 4 представлены материалы для творчества, крупные компании и магазины, в Павильоне № 4.1 — в основном частные мастера, творческие студии и интернет-магазины.

Девиз осенней «Формулы Рукоделия» — жить со вкусом. Для компании «вкус к жизни» — это интересная жизнь, яркие путешествия, вдохновенные проекты и встречи, приятные мелочи и многое другое, что украшает жизнь и приносит удовольствие. На выставке «Формула Рукоделия» всегда можно найти полезные рецепты, узнать новые техники, познакомиться с последними новинками в области технологий и дизайна, а главное — получить огромный заряд творческой энергии и вдохновения.

Каждую выставку «Формула Рукоделия» мастерицы ждут как праздник, и каждый раз команда «Формулы Рукоделия» делает все, чтобы этот праздник удался.

Для любителей моды и шитья впервые в рамках выставки пройдет специальный проект «BURDA. Шитье, мода и стиль» от Издательского дома «Бурда», Академии Burda и компании «Формула Рукоделия». Уникальная интерактивная коммуникационная площадка, на которой пройдут мастер-классы в режиме нон-стоп, лекции по шитью и дизайну, консультации по стилю и модным тенденциям от BURDA и приглашенных экспертов, конкурсы и дефиле, а также демонстрационные стенды от партнеров. Центральным проектом на площадке Burda станет выставка винтажных нарядов, отшитых по оригинальным выкройкам из журнала.

Каждое десятилетие с момента основания Burda в 50-x и до наших дней будет представлено нарядным платьем. Выставка сопровождается увлекательной фотоисторией, в которой тенденции моды переплетаются с фактами из жизни легендарного журнала, а лучшие модели от его знаменитой основательницы Энне Бурда стоят рядом с образами Одри Хепберн, Мерилин Монро, Греты Гарбо и других кинодив прошедших десятилетий. На главной сцене выставки состоится дефиле-показ победительниц редакционного конкурса «Burda Подиум» в одежде, отшитой по выкройкам из журнала. А поклонники журнала Burda смогут лично встретиться с его главным редактором — Марианной Макаровой.

Также уже в третий раз в рамках выставки «Формула Рукоделия» пройдет фестиваль «Современный войлок», организованный в партнерстве со студией-магазином «Шкатулочка». Основная задача фестиваля — предоставить возможность гостям выставки всесторонне познакомиться с войлоком как материалом, узнать об инструментах и приспособлениях для валяния, различных техниках работы и посмотреть на профессионалов высокого уровня.

После всех мероприятий посетителей ждет специальный проект «Вкусный handmade» — ресторанный дворик, где можно расширить свой кулинарный кругозор и просто вкусно перекусить. В каждом маленьком кафе каждый найдет что-то особенное, чего еще никогда не пробовал: сицилийские пирожные, кофе с шалфеем, лакские пироги, шмелиный мед и многое другое. И наконец, «Вкусный handmade» — это пространство для тех, кто любит готовить. На выставке будет стенд с натуральными пряностями, большим ассортиментом профессиональной кухонной посуды и аксессуаров. Также пройдут кулинарные экспозиции и мастер-классы.

Тему традиций, прозвучавшую на весенней выставке, продолжит Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Сотрудники музея подготовили интересную экспозицию. «Традиции усадебного рукоделия — флористика» — это экспозиция гербариев, собранных флористами отдела народного творчества музея-усадьбы Л.Н. Толстого.

Флористические композиции и репродукции семейных фото Толстых прекрасно воссоздают дух усадьбы, тихий светлый уголок неспешного дворянского быта, пропитанного любовью и неустанным вниманием к окружающей природе. На стенде музея посетители узнают о традициях в семье Толстых и смогут получить консультацию по экскурсионным программам музея. Для всех, кто увлекается историей, интересна будет встреча с автором книги «Русское усадебное рукоделие: NOBILIS культура». С.И. Лякишева, научный сотрудник музея-усадьбы, познакомит подробнее с миром усадебного рукоделия.

На творческой площадке клуба «Формула Рукоделия» будет представлена коллекция интересных мастер-классов от лучших мастеров рукоделия России для начинающих рукодельниц и опытных мастериц.

Тех, кто хочет попробовать свои силы в рукодельном бизнесе, ждет специальная деловая программа Craft Startup. CRAFT STARTUP — все о бизнесе ручной работы. Тема предстоящего семинара «Из хобби в бизнес — системный подход». Только практическая информация, лучшие бизнес идеи, советы от экспертов индустрии. Посетители услышат реальные истории мастеров рукоделия и творческого хобби, узнают, как добивались успеха известные мастера и дизайнеры, и конечно, смогут сами задать вопрос и получить совет. Например, пройдет встреча с такими известными мастерами как Екатерина Волкова, Юлия Трубицына или Юралга Норд.

Осеннее событие пройдет при поддержке генерального информационного партнера — журнала BURDA. Журнал Burda — это издание с мировым именем, хорошо известное всем женщинам, которые хотят быть образцом безупречного вкуса для окружающих.

Организатор: ООО «Формула рукоделия»

Место проведения: г. Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, КВЦ «Сокольники», павильоны №4 и №4.1

Дата и время: 29-30 сентября, 1 октября — с 10 до 19 часов, 2 октября 2016 года — с 10 до 17 часов.

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