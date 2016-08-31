Московский писатель, сценарист и драматург Сергей Решетников закончил новый роман. Книга «Реалити-шоу ВОЙНА», написанная в жанре фантастики, выйдет в печать в сентябре.

С творчеством Сергея Решетникова хорошо знакомы любители современной прозы. Сильный резонанс вызвала вышедшая ранее книга «Голубая моя Москва. Записки отчаянного натурала», вовлекающая читателя в богемный мир столичной кинематографической тусовки.

Новый, не менее шокирующий роман Сергея Решетникова «Реалити-шоу Война» — это фантастическое произведение, события которого разворачиваются в сравнительно недалеком будущем. Сразу стоит сказать, что роман иллюстрированный: 54 главы произведения дополнены 260 графическими иллюстрациями, автором которых является родной брат писателя Юрий.

Обилие изображений в романе сразу привлекает внимание. Многие современные люди легче воспринимают графическую информацию. Текст, дополненный картинками, идеально балансирует на грани между традиционной прозой и комиксами, которые популярны наравне с традиционными книгами с XIX века.

«Реалити-шоу Война» так же, как и «Голубая моя Москва. Записки отчаянного натурала», имеет отсылки к жизни автора. Так, образ одного из главных героев романа — человека-пружины Джона Хулигана — появился около 10 лет назад, когда Сергею Решетникову после тяжелой автомобильной аварии вживляли сложное титановое устройство с пружинами, предназначенное для поддержания опорно-двигательного аппарата. Именно в тот трудный период реабилитации, когда нужно было учиться жить заново, были сделаны первые наброски к роману, работа над которым растянулась на девять долгих лет.

Сюжет:

Жизнь Земли недалекого будущего с полностью «перелопаченной» геополитической картой вертится вокруг телевизионного реалити-шоу «ВОЙНА», в котором идет смертельная борьба между наемниками-людьми и мутантами — ладонниками — настоящими машинами для убийства. Роман можно назвать героическим эпосом, фантастическим боевиком, психологическим триллером и мелодрамой: настолько непросты взаимоотношения героев и многогранен сюжет. Суть романа — соперничество между главой ладонников Иваном Бастоном (Муса ибн Бастон) и майором Джоном Хулиганом, возглавляющим человеческую армию Новой Русской Колумбии.

Книга легко читается. Многие признают Сергея Решетникова мастером короткой формы: все его произведения отличают лаконичные предложения, очень точно передающие суть того, что хотел донести автор до читателя.