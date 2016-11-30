В среду, 23 ноября 2016 года, по инициативе и под председательством депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена комитета Государственной Думы по энергетике, председателя Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Катенева Владимира Ивановича на территории санатория «Сестрорецкий курорт», одного из крупнейших лечебно-оздоровительных учреждений Северо-Западного региона России, состоялось выездное заседание профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в рамках которого прошел Круглый стол на тему «Развитие потенциала санаторно-курортного и медицинского туризма в Курортном районе Санкт-Петербурга».

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Горшечников, начальник сектора региональных и международных проектов Комитета по развитию туризма Александр Мартынов, Глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга Алексей Куимов, Глава Муниципального образования – председатель Муниципального образования г. Сестрорецка Александр Бельский, генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов, руководитель проекта «Туристско-рекреационный кластер Курортного района» Сергей Румановский, руководители санаториев Курортного района Санкт-Петербурга, турфирм.

В рамках Круглого стола обсуждались вопросы:

- изменения в законе о туризме в Санкт-Петербурге, вступающие в силу 1 января 2017 года;

- текущее состояние туризма, проблемы развития и предлагаемые меры для их разрешения;

- о действующих санаторно-курортных и медицинских учреждениях и их состоянии.

Открыл заседание председатель профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Горшечников, который выразил благодарность Владимиру Катеневу за инициативу по собранию заседания рабочей группы. «Задачей сегодняшнего заседания является определение терминологии – что является санаторно-курортным туризмом и что является медицинским. Важно, чтобы эти термины были корректно и правильно сформулированы в Законе Санкт-Петербурга», - отметил Андрей Алексеевич.

Начальник сектора региональных и международных проектов Комитета по развитию туризма Александр Мартынов рассказал о внесенных изменениях в ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ», вступающие в силу с 1 января 2017 года. «В целях приведения закона Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным законодательством, Комитетом по туризму подготовлен проект закона, который в настоящее время проходит согласование. Указанный проект закона включен в совместный план законотворческой деятельности правительства и законодательного собрания Санкт-Петербурга»,- подчеркнул Александр Мартынов.

Депутат Госдумы Владимир Катенев в своем выступлении подчеркнул, что драйвером развития Курортного района должен стать туристический кластер: «В Курортном районе существует немало вопросов, требующих решения, но только пульс новой жизни позволит раскрыть потенциал района и реализовать его приоритетные задачи».

Генеральный директор санатория «Сестрорецкий курорт» Михаил Горба предложил консолидировать все имеющиеся общественные структуры на решение задач развития санаторно-курортного и медицинского туризма, обеспечить информационную поддержку обсуждаемой отрасли и конкретных профильных санаториев со стороны курирующих органов власти и управления.

Участники Круглого стола также указали на необходимость более активного продвижения за пределами Санкт-Петербурга санаторно-курортного лечения как отдельного направления медицинского туризма в Курортном районе. Для эффективности работы в данном направлении необходимо разъяснить потребителю, что представляет собой сам продукт, который состоит из комплекса услуг по проживанию, питанию, лечению. Значительную помощь в решении вопроса продвижения могут оказать имеющиеся информационные ресурсы Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Медицинский туризм – это прежде всего профессиональные медицинские услуги. В связи с этим эксперты подчеркнули важность сертифицирования медицинских услуг, предоставляемых потребителю санаторно-курортными учреждениями.

В целях успешного и плодотворного развития потенциала Курортного района Санкт-Петербурга в сфере медицинского туризма участники Круглого стола высказались за активизирование деятельности профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также диалога между властными структурами и представителями санаторно-курортной сферы.