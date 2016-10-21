Многие эксперты финансового рынка и рынка недвижимости полагают именно так. Осталась всего пара месяцев до окончания действия программы субсидирования, и пока прогнозы не оптимистичные. Очевидно одно – в конце ноября начнется бум в офисах продаж застройщиков, оживление уже заметно с середины октября. Такая же картина была в прошлом году, когда люди, стремясь воспользоваться льготным кредитом, покупали квартиры по принципу «бери, пока дают». Чтобы не повторить этой ошибки, специалисты советуют покупать сейчас. Ситуация идеальная: большой выбор объектов и квартир, еще встречаются скидки и подарки, например, в виде отделки. Понятно, что как только спрос начнет активно расти, пропорционально вырастут и цены. Сейчас есть возможность купить квартиру в черте города за 1,8 млн руб. Это стоимость просторной студии с отделкой в новом жилом комплексе «Приневский», который возводит ГК «ЦДС» в Невском районе недалеко от Октябрьской набережной. Однокомнатную квартиру здесь можно купить от 2,1 млн руб., а двушку – от 3,2 млн руб. Такие бюджетные цены стали возможны, благодаря суммирующимся скидкам, которые действуют месяц в «ЦДС». А еще к любой квартире в этом жилом комплексе в октябре в придачу можно получить бесплатную отделку уровня «БК-Стандарт. Базовый комфорт».

В квартале «Приневский» будет построено несколько жилых домов, паркинги, детские сады, школа и поликлиника для жителей микрорайона. Наличие собственной инфраструктуры выгодно отличает этот проект от других объектов, строящихся в городской черте. Территория квартала тщательно продумана и поделена на зоны для детских игр, различных спортивных активностей и других видов досуга. Здесь планируется разбить сад, где можно будет прогуляться и приятно провести свободное время.

«Приневский» выдержан в едином архитектурном стиле в традиционной для нашего города теплой бежево-коричневой гамме. Все дома в этом современном жилом квартале строятся по надежной кирпично-монолитной технологии, а их фасады отделываются декоративным кирпичом и природным камнем. Благодаря этому внутри тепло и уютно, а снаружи-красиво.

Холлы и лестничные площадки в жилых корпусах тоже отделываются таким образом, чтобы жителям было приятно приходить домой. Для отделки в ГК «ЦДС» используют только качественные материалы и выбирают спокойную пастельную цветовую гамму. Эскизы отделки можно посмотреть на сайте застройщика.

Сейчас в продаже два жилых корпуса ЖК «Приневский». В каждом из них есть студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры различных площадей и планировок. К примеру, есть варианты с гардеробной или с двумя санузлами. Благодаря такому многообразию каждая семья может подобрать идеальное для себя жилье.

Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

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