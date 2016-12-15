Вот уже более года Михаил и его семья, родные и близкие, а также незнакомые ему, но отзывчивые и добрые люди борются за его жизнь.

А началось все в августе 2015 года. Супруга Михаила, Светлана, обнаружила на лопатке супруга выпуклую родинку. Но значения особого не придали, да и в семействе ждали пополнение. Через 2 месяца родился сын, Ванечка. Хлопоты и заботы с ребенком занимали все свободное время. Думать о чем-то другом не было ни сил, ни времени.

Но вскоре подозрительная родинка напомнила о себе – стала цепляться за одежду. Решили пойти к врачу. Врач сухо и так привычно для него сказал: «Не нравится мне твоя родинка. Срочно удалять – и на гистологию». Через три недели уже был получен результат. К сожалению, надежды не оправдались. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: «Меланома – рак кожи». После такого состояние супругов было просто подавлено, словно по ним проехал бульдозер. Свадьба, рождение сына... Казалось, что счастливой жизни ничто не может помешать. Как и у всех, были планы и мечты. Но тут в один миг все оборвалось.

Спасибо родным и близким, друзьям и знакомым, которые не дали окончательно пасть духом, да и тульские врачи уверяли, что все удалили, что беспокоиться не о чем, что все позади. Но, начитавшись статей в Интернете, все-таки решили подстраховаться – поехали в Москву, в Российский онкологический центр им. Блохина. Московские специалисты перепроверили гистологию, заставили заново сдать все анализы. УЗИ лимфоузлов показало небольшое воспаление – был обнаружен метастаз в надключичном лимфоузле. Было рекомендовано удаление всей группы надключичных лимфоузлов. Из-за большой очереди на операцию в РОНЦ им. Блохина (несколько месяцев) послали делать операцию домой, в Тулу. В Туле согласились на операцию, но сразу дали понять, что шансов нет. Да и сказать честно, тульские врачи потом просто открестились от них. Резать постоянно – пожалуйста, но нет смысла, да и должных лекарств при данной стадии заболевания в России нет.

Немного подумав, посоветовавшись с родными и близкими, приняли решение лететь в Израиль. Там Михаил прошел полное обследование, которого нет даже в нашей стране. Там же израильские врачи успешно провели ему 3 операции.

Израильский профессор утверждает, что у Михаила очень высокие шансы на полное излечение, но только после прохождения курса иммунотерапии новейшим препаратом, который еще не зарегистрирован в России.

Каждые 3 недели в течение года необходимо вводить капельницу с препаратом Кейтруда (всего 17 капельниц). Стоимость одной капельницы – $8400. Михаил уже получил пять капельниц. На последующие капельницы денег нет.

Рак – страшное заболевание, которое не щадит многих. Перед ним все равны. И ему неважно, какой ты. Богатый или бедный. Ребенок или взрослый. Молодой или старый. Злой или добрый. Но кому-то жизнь дает шанс. Шанс справиться с заболеванием.

В наш век болеть дорого, а иногда настолько, что без финансовой поддержки человек не имеет возможности лечиться.

Давайте вместе поможем Михаилу победить болезнь, а его сыночку дадим возможность расти вместе с папой! Ведь добро – оно обязательно возвращается. И когда-то приятнее и важнее будет вспомнить не о том, какой марки часы вы носили в далеком 2016-м, а о том, что благодаря вам человек получил возможность ЖИТЬ!

На первом этапе на платформе Planeta.ru (https://planeta.ru/campaigns/serdcarossii сумма к сбору составляет: 2 200 000 рублей, общая необходимая сумма - 6 732 119 рублей

ПОМОЧЬ СЕЙЧАС:

1. Отправьте на номер 3443 смс со словом "МИША" (пробел) и сумму, которую хотите пожертвовать.

Например: МИША 500

После этого на Ваш телефон будет направлено sms-сообщение с просьбой подтвердить платеж. Доступно для абонентов операторов: «Мегафон», «Билайн», МТС и «Теле2».

Доступный размер пожертвования от 10 до 15000 рублей.

После списания суммы пожертвования на счете должно остаться не менее 50 рублей (для абонентов Билайн) и 10 рублей для остальных операторов.



2. На краудфандинговой платформе Planeta.ru (https://planeta.ru/campaigns/serdcarossii).

Доступные способы:

- Банковская карта (VISA или MasterCard);

- Яндекс. Деньги;

- Интернет-банки (Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк и многие другие);

- Оплата наличными (через отделения банков, терминалы оплаты, салоны связи);

- Мобильные платежи (МТС, «Билайн», «Мегафон»);

- QIWI-кошелек;

- WebMoney;

3. На странице для приема пожертвований для Мелякова Михаила на сайте БФ «Отзывчивые сердца». (https://www.serdcarossii.ru/index.html?child_id=2962)

Доступные способы:

- Яндекс.Деньги (платеж со счета или банковской карты);

- Банковская карта (VISA, MasterCard, Maestro);

- Сбербанк Онлайн, Промсвязьбанк, Альфа-клик (через интернет-банк);

- Наличные (через терминалы и салоны связи);

- WebMoney;

- MasterPass;

4. Перевод с любой банковской карты Visa или Mastercard на странице сайта БФ «Отзывчивые сердца» (https://www.serdcarossii.ru/#tab3).

5. По реквизитам фонда.

Получатель: БФ «Отзывчивые сердца»

ОГРН: 1167800050857

ИНН: 7811601936

КПП: 781101001

Счёт получателя: 40703 810 9 9032 0000048

Банк получателя: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Кор. счет: 30101 810 9 0000 0000790

БИК: 044030790

ИНН банка: 7831000027

КПП банка: 783501001

Назначение платежа (пишется полностью): пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ. Без налогов (Без НДС).

6. Осуществить пожертвование можно через платежные терминалы:

- Элекснет;

- Comepay;

- DeltaPay, NPS «Национальный платежный сервис»;

- терминалы «ПСКБ Банк».

Все пожертвования принимаются без комиссии.

По всем вопросам обращаться: fond@serdcarossii.ru

или по телефонам: +7-812-748-95-81; +7-921-757-08-89

Спасибо за ваше отзывчивое сердце!