«Играть в «Прятки в темноте», когда мне 41 год?!?! Не смешите меня! Детям, возможно, еще будет интересно и то, до определенного возраста! Но мне – взрослой состоявшейся женщине?!?! Моему супругу? А моим друзьям???? Да вы что!... Нет-нет и еще раз нет!!!»

Примерно такие мысли пронеслись в моей голове, когда подруга предложила мне подумать о «Прятках» на мой 41 День рождения.

Нет, мне, конечно, нравится «Территория Мистики» #территориямистики и младшая дочь в свои 12 лет встречает неизменным энтузиазмом мое предложение поехать на спектакль в театр страшных историй… НО!!!

Но будет ли интересно на «Территории Мистики» нам – взрослым? И что такое «Прятки в темноте» #пряткивтемноте_тм ? Чем они отличаются от обычных пряток? Последний раз я играла в прятки со своими детьми, когда они были еще совсем маленькие и азарта игры я не чувствовала… Скорее хотелось подыграть детям…

Удивительно, чем дольше я размышляла над этой идеей, тем больше она приходилась мне по душе. Подогревал мой интерес еще и эффект новизны: такого точно никто из моих друзей нигде не видел!

- А что если попробовать?

И вот, рука сама потянулась к телефону: +7 (921) 925-01-41

На другом конце голос приветливой девушки настолько зажигательно мне все рассказал, что я поспешила забронировать вечер пятницы под нашу игру. Ура!

Мы пришли… Нас было ровно 10 человек.

Для друзей я сохранила интригу, чтобы у них не было времени подумать: хотят ли они пойти на игру.

Когда стало ясно, что играем в «Прятки» да еще в темноте, да еще можно выбрать между «Прятками» и «Мистическими прятками», все однозначно решили, что играем в просто «Прятки».

Разные версии игры отличаются между собой тем, что на «Прятках» вы играете только своими командами, а в «Мистических прятках» добавляются персонажи, неизвестные вам, которые могут неожиданно появляться в темноте перед вами и влиять на ход игры, а вы на них повлиять никак не сможете…

В общем, для первого раза мы остановились просто на «Прятках»

Встретила нас все та же приветливая девушка и объяснила, что мы должны разделиться на две команды: Сталкеров и Призраков. Одна команда будет прятаться, а другая – искать.

Нам рассказали правила игры и объяснили, что можно делать, а что категорически запрещено!

Территория для игры представляет собой старый заброшенный дом фермера, в котором есть 5 комнат: кухня, спальня, мастерская, прихожая и даже хлев, еще чулан с длинным коридором. (Кстати, в первый раунд игры, лично мне удалось найти только 3 комнаты, остальные я нашла лишь во втором раунде)

Прятаться можно везде: забираться под стол, в ванну, под кровать, но на предметы, которые находятся выше уровня пояса – забираться запрещено из целей безопасности.

Т.к. вся игра будет проходить в полной темноте, нам выдали «обмундирование» каски, очки и наколенники (последние, совсем не кстати, испортили своими липучками дамские колготки, так что брюки для этой игры – самый подходящий вариант одежды, и, естественно – никаких каблуков).

Команды отличались друг от друга лишь точками-глазами на касках у Призраков, которые в темноте светились и добавляли азарта и страха Сталкерам ☺

На команды делились по жребию, и младшая дочь попала в команду «Сталкеров» (на фото у нее «безглазая» каска).

Передвигаться по дому и Призракам и Сталкерам рекомендовано с вытянутыми вперед руками (хоть каски и предохраняют голову от неожиданных столкновений с предметами, но дополнительная предосторожность не помешает) И наколенники в игре пришлись очень кстати!!!

Итак, мы экипированы, теоритически подкованы, пора в бой!!!

Игра началась!!!

Первыми в нее вступили «Сталкеры» у них было ровно 1,5 минуты на то, чтобы спрятаться в старом заброшенном доме фермера… А следом пошли мы – «Призраки»…

Честно, по началу было жутко страшно, оказаться в темноте в неизвестном тебе пространстве… мы – взрослые люди, ходили кучкой, хотя нам говорили, что продуктивнее расходиться в разных направлениях…

Потом немного освоились…

Верно говорят что, когда отключается одно из чувств, активизируются другие… Как-будто спинным мозгом чувствуешь, что в комнате, помимо тебя кто-то еще есть, но не можешь его найти, ощупываешь стены, предметы и вдруг неожиданно твоя рука проваливается во что-то колючее, ты вскрикиваешь, отдергиваешь руку и понимаешь, что это сено… И в тот же момент в противоположной стороне слышишь едва уловимый шорох, а это значит, что один из Сталкеров, только что выскользнул из комнаты… И тебе надо его найти…

Первый раунд игры окончен и команды меняются ролями…

Впечатлений море!!!

Свои «глазастые» каски мы передали другой команде, а сами стали командой невидимых «Сталкеров» и вот в этой части игры я словила настоящий кайф!!!

Когда видишь, как в темноте светящиеся глаза двигаются прямо на тебя, ты вжимаешься в стену, а сердце стучит так, что кажется его слышат все-е-е!!! Призрак все ближе, вас разделяет всего каких-то 10-20 см… Он вот-вот коснется тебя… Но, уф… пронесло! И Призрак скрылся в другом направлении… Ты, счастливая, проскальзываешь в лаз, и тут же натыкаешься на другого Призрака!!!

Он словно почувствовал твое присутствие… Шарит руками по стене, ты уходишь от него вдоль стены, и вдруг понимаешь, что бежать некуда – тупик!!! От безысходности ты сползаешь по стеночке вниз, а он проводит руками лишь сверху и уходит из комнаты, так и не найдя тебя!!! Восторг и ликование!!! Но расслабляться нельзя! Игра продолжается!!!

В общем, вы уже поняли, что ощущения от игры очень трудно передать словами!!! Это надо прочувствовать! День рождения прошел на «Ура!!!»

Мы играли в будний день, и двое наших друзей не смогли принять участие, приехав к окончанию игры… После наших бурных обсуждений мы однозначно решили повторить, но теперь уже все вместе пойдем играть в «Мистические прятки»…

И мне заранее стра-а-а-шно!

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