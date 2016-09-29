Автомобили ВАЗ 2114 продолжают тенденцию удешевления на вторичном рынке Москвы. Только за период июль-сентябрь 2016 года модель подешевела на 9%. Основная причина значительного удешевления — развитие рынка зарубежных автомобилей. По данным moskva.avtopoisk.ru, чтобы купить ВАЗ 2114 с пробегом потребуется в среднем не менее 1400$, с учетом хорошего технического состояния автомобиля и наличием всех необходимых документов. Согласно последней информации в Москве находится более 1800 активных объявлений о продаже Lada 2114.

Почему стоимость ВАЗ 2114 активно падает?

Аналитики считают, что стоимость на подержанные автомобили Лада 2114 в Москве падает из-за активного расширения вторичного рынка европейских машин с пробегом. Потребитель все больше предпочитает продукцию иностранного производства в силу более широкого выбора и разнообразной ценовой политики. Удешевление связано с тем, что данная модель устарела и утратила свою актуальность. Согласно статистическим данным сайта Википедия последняя выпущенная машина на отечественном пространстве была в 2013 году. Поэтому, автолюбители предпочитают надежные иномарки возрастом около 5 лет.

Актуальные цены на автомобили

Ценовая политика на отечественный автомобиль подбирается с учетом статистики за последнее полугодие. Согласно аналитической информации средняя стоимость ВАЗ 2114 снизилась на 17% от изначальной рыночной ставки. Популярностью пользуются модификации с бензиновым атмосферным ДВС 1,6 литра инжекторного типа.

Свежие расценки на популярную модель в заводских модификациях:

1. 1,5 78 л. с. 8Valve — от 56 000 руб.

2. 1,6 82 л. с. 8Valve — от 61 000 руб.

3. 1,6-2 81 л. с. 8Valve — от 58 000 руб.

4. 1,6 89 л. с. 16Valve — от 77 000 руб.

5. 1,6 99,8 л. с. 16Valve — от 84 000 руб.

Цены представлены с учетом состояния рынка за последнее время. Согласно данным информационного Московского сайта MK популярной версией модели является автомобиль с мотором 1,6 и 16-ти клапанной головкой блока цилиндров. Данная модификация обеспечивает производительность и отличается динамическими характеристиками.

Будущее ценовой политики Lada 2114

Эксперты не берутся прогнозировать дальнейшее изменение стоимости ВАЗ 2114, потому, что ценовые значения независимы от рынка. В силу старения автомобиля данная модель не обладает большими перспективами продаж на внутреннем вторичном рынке. Поэтому, ближе к зиме техника в очередной раз подешевеет, вне зависимости от условий рынка.