В преддверии 50-летия факультета психологии МГУ на одной из площадок в центре Москвы концентрация психологов превысила все разумные пределы.

Более 200 молодых специалистов в области психологии пришли на первый психологический Science Slam Vox Juveni (фр. голос молодежи) факультета психологии МГУ, который представляет из себя популярный международный формат молодежных научных боев. Победителя в нём определяет зрительный зал, превращая свои аплодисменты в заветные для спикеров цифры на экране шумомера. Но было и новшество в виде оценки профессионального жюри: профессора и заведующие кафедр факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова во главе с деканом факультета Юрием Петровичем Зинченко.

Первая участница, Мика Пятницкая, в своем стендапе «Как перестать беспокоиться и дернуть рычаг» рассказала о том, как патопсихологи используют моральные дилеммы для работы с суицидальными наклонностями больных шизофренией. Далее Наталья Гудкова, попросив зрителей ответить на вопрос, кто в зале изменяет своим молодым людям и девушкам, рассказала об истории исследования измен, а также о разнице в стратегиях самопрезентации у мужчин и женщин при обсуждении этой пикантной стороны жизни. В стендапе Яны Паникратовой речь пошла о том, как психологи могут использовать фМРТ в исследовательских и лечебных целях, например, при поражении лобных долей: зрители услышали звук работы томографа и попробовали порешать задачи. За интригующим названием «Опасные связи. Что рассказывают о вас ваши знакомые» Алексей Шипулин спрятал сверхстильную презентацию про нейросети и рассказал, как он использует социальную психологию, машинное обучение и сайт ВКонтакте для того, чтобы узнавать про людей то, о чём они сами-то ещё не догадываются. В выступлении Сергея Кумченко раскрывалось 5 причин взять на работу транссексуала. Анна Рчеулишвили расскрывала проблему анонимности в интернете: она попыталась сопоставить творческую деятельность в публичной и анонимной среде и поведала зрителям о результатах этого сравнения. Зрители отдали победу Алексею Шипулину, а профессиональное жюри — Наталье Гудковой.

Как рассказал главный организатор Science Slam заместитель декана Александр Рикель, в будущем году Science Slam на факультете психологии МГУ должен будет объединить самые крупные психологические вузы и факультеты города, а, может быть, даже и страны.