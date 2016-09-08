Проблема с коммуникациями решена. Квартал «Светлый мир «Я-Романтик…» присоединен к городским системам водоснабжения и водоотведения. Квартал от Seven Suns Development стал первым жилым комплексом на намывных территориях Васильевского острова, который оказался в полном объеме подключен ко всем инженерным коммуникациям.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершило работы по технологическому присоединению ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» к системам водоснабжения и водоотведения. Это стало последним этапом подключения ЖК от Seven Suns Development ко всем инженерным коммуникациям и позволяет начать процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

До этого квартал, на территории которого построена собственная подстанция, был подключен к электроснабжению. А в первой половине года застройщик даже оплатил первые счета за теплоснабжение, так как квартал с марта был присоединен к системам отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» уже есть на всех картах и имеет собственные милицейские адреса. Жители новых корпусов будут прописаны на улице Вадима Шефнера, названной в честь известного советского поэта, прозаика и фантаста.

В настоящее время первая очередь ЖК «Светлый мир «Я-Романтик...» почти готова к сдаче: завершается внутренняя отделка зданий, монтаж лифтов, электрики и фасадов. Ведется благоустройство дворовой территории и мощение дорожек брусчаткой. Первые корпуса сдаются уже в этом месяце. Так что после известия о подключения объекта ко всем сетям будущие новоселы могут готовиться к скорой сдаче объекта и – спустя положенный срок – к заселению. Тем более, что в этом ЖК все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, мебелью, сантехникой и бытовой техникой.

Квартал «Светлый мир «Я-Романтик…» необычен для Петербурга не только тем, будет первым жилым комплексом на намыве, но и большим числом объектов социальной инфраструктуры, которые на бесплатной основе будут доступны его жителям. Особенностью ЖК также является вывод автотранспорта за пределы внутренней территории, где приоритетное движение будет предоставлено пешеходам и велосипедистам. В квартале будут оборудованы велосипедные и роликовые дорожки, дорожки для спринта, велопарковки, крытые и открытые спортивные зоны, детские площадки с покрытием из резиновой крошки, беседки и перголы. Зоны общения и скамейки в парках будут оснащены влагозащитными розетками и доступом к скоростному wi-fi.

Развитая культурно-оздоровительная инфраструктура, собственный кинотеатр, творческие центры, банный комплекс и обсерватория обеспечат будущих новоселов возможностью заниматься спортом и творчеством, отдыхать, проводить время с детьми, просто гулять и общаться с друзьям непосредственно рядом с домом. Это особенно актуально, учитывая, что квартал находится в молодой и растущей части Васильевского острова, где социальная инфраструктура находится в стадии развития. Кроме того, все это также избавит жителей от необходимости тратить время на длительные переезды до парков, стадионов или иных объектов социальной направленности. Собственный кинотеатр станет большим подарком для новоселов, так как сегодня на Васильевском острове есть только один небольшой киноцентр. Немаловажно, что в самом квартале будет детский сад и общеобразовательная школа на 825 мест.

Решение вопроса с коммуникациями снимает тот единственный барьер, который сдерживал рост цен на недвижимость на намыве Васильевского острова. Сегодня становится все более очевиден потенциал этой части города. Особенно с учетом того, что уже в ноябре этого года будет открыто движение по центральной части Западного Скоростного Диаметра и заработают съезды с него на остров. После этого василеостровцы смогут быстро добраться как до центра, который был доступен им традиционно, так и до южных и северных районов Петербурга.

Василеостровский район всегда считался одним из наиболее престижных мест Санкт-Петербурга. Покупка недвижимости комфорт-класса там по цене эконом-жилья в спальном районе являлась и остается отличной инвестицией. Однако эксперты предрекают скорый и стремительный рост цен на жилье на намыве и шансов вскочить в последний вагон уходящего поезда и купить там жилье по невысокой цене с каждым днем все меньше.

ЖК «Светлый мир «Я-Романтик...» остается одним из самых привлекательных объектов для жизни и инвестирования в Санкт-Петербурге. По словам представителей Seven Suns Development, в 1 очереди ЖК продано 99% квартир. Предложение по второй очереди комплекса, которая будет сдана уже в следующем году, также стремительно сокращается. Еще более, отмечает застройщик, спрос должно подстегнуть известие о подключении всех коммуникаций.

ООО «ВЫМПЕЛ», проектная декларация на www.ya-romantik.ru.