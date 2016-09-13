Сентябрь только наступил, а эксперты уже заметили оживление на рынке недвижимости. Акции и суперпредложения от застройщиков пошли на убыль, а цены на квартиры, соответственно, вверх. Как показывает опыт, стоимость квадратного метра будет увеличиваться и дальше, пусть и не так активно, как в прошлые годы. Спрос на недвижимость в Петербурге – это один из стабильных показателей нашего рынка. Поэтому многие предпочитают инвестировать в недвижимость.

Выгоднее всего приобрести квартиру на начальных этапах строительства, когда цена квадратного метра минимальна. К завершению стройки стоимость вашей квартиры может увеличиться в разы. Также важно месторасположение дома – объекты в городской черте будут стоить дороже. И, конечно, выбирать надо среди надежных застройщиков с большим опытом работы.

Всем этим требованиям отвечает жилой комплекс «Приневский», который возводит ГК «ЦДС» в Невском районе Санкт-Петербурга недалеко от Октябрьской набережной. Это комплексное освоение территории, которое скорее характерно для пригородов из-за дефицита земли в городе. «Приневский» расположен на большой территории, которая застраивается по фирменной концепции «ЦДС» – «БК-Стандарт. Базовый комфорт», отвечающей всем современным представлениям о комфортном жилье. Здесь будут несколько домов разной высотности, два детских сада, школа, поликлиника и торговый центр. Кроме того, на территории комплекса расположатся несколько крытых и пристроенных паркингов и открытая гостевая автостоянка. Каждый двор тщательно спланирован, предусмотрены детские и спортивно-игровые площадки, будут установлены тренажеры для занятий воркаутом. Дворы спроектированы таким образом, чтобы всем было удобно и безопасно. Квартал планируется озеленить, разбить сквер, создать дополнительные места для прогулок и отдыха.

Такие проекты, как жилой комплекс «Приневский», – это воплощение комфортной жизни, где все, что надо, находится под рукой, во дворе дома. Не нужно объяснять, что это экономит массу времени и сил, которые можно потратить приятно и с пользой. Например, на прогулки по парку «Сосновка» или саду «Куракина дача», которые расположены недалеко от комплекса. Но вокруг не только «зеленые» зоны, с торговыми зонами тоже все хорошо. В шаговой доступности несколько сетевых супермаркетов, а в 10–15 минутах езды крупные торгово-развлекательные центры, где не только шопинг, но и развлечения.

Благодаря тому, что новый комплекс строится рядом с единственным неразводным мостом, жители в любое время могут попасть на другой берег. Для тех, кто пользуется городским транспортом, поблизости станции метро «Ломоносовская», «Пролетарская» и «Ладожская».

Квартал «Приневский» строится в несколько очередей, скоро «ЦДС» запустит в реализацию корпус №6 второй очереди проекта. А значит, появится возможность купить квартиру по стартовой цене. К тому же в ГК «ЦДС» всегда можно дополнительно сэкономить, получив скидку. В отделе реализации вам расскажут обо всех скидках и акциях, подберут оптимальную для вас схему приобретения квартиры.

Подробная информация на сайте www.cds.spb.ru, по тел.: (812) 320-12-00

Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru