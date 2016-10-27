С 3 по 14 ноября 2016 года в Дании пройдет «Неделя Искусств», в которой примет участие молодой художник Артемий Базир-Лебедев.

Артемий родился в Санкт-Петербурге, но начал свое творчество во Франции. Именно тоска и страх не реализоваться в чужой стране направили его на творческий путь: «Свое творчество я начал в 2012 году, когда, переехав в чужую страну, почувствовал себя потерянным. Внутри была пустота и тоска, страх от того, что не смогу найти и реализовать себя. В этот период я начал делать рисунки и наброски. Только так, с помощью карандаша и бумаги, смог выражать те чувства и эмоции, которые были внутри меня. За невозможность передать словами свои чувства и мысли я придавал им очертания и краски».

Современный и неожиданный, он черпает вдохновение в каждом мгновении жизни. В его работах цвет и форма образуют ключевое значение в передаче чувств, эмоций и настроения. Из хаоса цвета и формы он конструирует целый мир, с загадками, вопросами и размышлениями. Уникальность заключается в том, что все работы художника построены всего на четырех цветах: «Закрыв глаза, я вижу образы и только четыре цвета. В жизни пытаюсь придать оттенки смешением красок». У Артемия свое видение мира и это мироощущение раскрывается на полотне .

Очевидно, что в каждой работе молодого художника зритель видит что-то свое, но идея работ состоит в том, что не все в мире однозначно, абсолютно и безусловно. «В своих работах я пытаюсь передать внутренний мир человека, соблазны, борьбу, чувства, которые находятся внутри, — говорит Артемий. — Они не всегда понятны и однозначны, их не видно, но тем не менее, внутренний мир также имеет изображение».

Основным кредо творчества Артемия является искренность и самоотдача, которая составляет его позицию и создает собственный эмоциональный и художественный мир: «Я вкладываю в свои работы часть себя и своей души, для меня это нечто большее, чем просто картина: это сокровенные мысли, приходящие образы, душевные переживания и возможность поразмышлять».

Артемий принимал участие в художественных выставках в Санкт-Петербурге, Пекине, Милане. В ноябре выставка в Москве и выставка-ярмарка в Падуе представят работы молодого художника. Несмотря на то, что Артемий в начале творческого пути, уже сейчас планируется его первая персональная выставка.

Пожелаем ему побед в художественных конкурсах и творческих успехов.

http://artemiy.italiart.ru

artemiybazirelebedev@gmail.com