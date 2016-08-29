На Автозаводской улице в Москве появилась клиника будущего. Однако ее футуристический интерьер и особая атмосфера — это только часть новой концепции здравоохранения.

Клинико-диагностический центр «Медицина 24/7» разрабатывался с учетом актуальных потребностей горожан. В здании, оформленном в стиле хай-тек, реализован принцип «все в одном месте». Список услуг поликлиники весьма широк: терапия, гинекология и акушерство, аллергология и иммунология, хирургия, урология и андрология, инфекционные болезни, кардиология, ЛОР-заболевания, пульмонология, травматология, офтальмология, гастроэнтерология, онкология, ревматология, дерматовенерология, маммология, эндокринология, проктология, неврология, физиотерапия — и это еще не полный список разделов медицины, по которым любой желающий получит здесь компетентную помощь.

Для этого в клинике есть мощная техническая база, новые аппараты и приборы, отвечающие требованиям современной медицины. Современные методы, доступные в клинике «Медицина 24/7», позволяют проводить диагностику и лечение эффективно, а, главное — быстро и с максимальным комфортом для пациентов. Но все-таки главная ценность клиники в опытных и профессиональных врачах узких специальностей.

Клиника уже принимает пациентов, большинство из которых успели ощутить действенность и эффективность нового подхода к здоровью граждан, которые предпочитают не искать компромиссов в вопросах собственного здоровья, а требуют и получают все и сразу. Теперь побывать «в будущем» можно с пользой, в прямом смысле этого слова.

Клиника расположена по адресу: Москва, ул. Автозаводская, 16, кв. 2. Телефон: (495) 230-00-01. Адрес сайта http://medica24.ru/.