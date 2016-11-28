Компания Algologie представила миру косметологическую новинку — комплекс Algo4. Теперь продукты Алголоджи решают проблемы эстетических недостатков кожи лица еще эффективнее. Новый комплекс Algo4 входит в состав различных косметических продуктов: кремов, сывороток, программ ухода.

СмартБай — официальный представитель бренда Algologie. В рамках выставки interCHARM 2016, прошедшей в Крокус Экспо с 26-29 октября, компания представила новинку лаборатории — косметический комплекс Algo4. Участники выставки могли на примерах оценить эффективность средств с биомиметическим комплексом в составе.

На выставке проходили косметологические мастер-классы с использованием профессиональной косметики из ассортимента компании СмартБай.

Компания Algologie на стендах СмартБай презентовала новинку — ревитализующую линию косметики с формулой Algo4. Комплекс, созданный на основе 4 активных компонентов, способен в короткий срок решить проблемы увядающей и уставшей кожи лица.

В составе только высокоэффективные средства:

- синеголовник приморский — питает клетки кожи, насыщает их влагой;

- морской критмум — стимулирует обменные процессы и обновление;

- красная микроводоросль — усиливает кислородное питание клеток;

- стволовые клетки бурой водоросли — защищают ткани от негативного влияния внешних факторов.

Новая формула косметики Algologie способна улучшить качество стареющей кожи, вернуть ей тонус и выровнять тон. Косметическая серия на основе ревитализующего комплекса Algo4 эффективна как профилактика старения, она улучшает тургор кожи, способствует разглаживанию морщин, усиливает питание в клетках.

Средства с формулой Algo4 рекомендованы к использованию жителям мегаполисов, кожа которых особенно подвержена разрушающему влиянию неблагоприятной экологической обстановки.

Мастер-классы французской лаборатории Algologie наглядно показали эффективность морских биотехнологий в антивозрастном уходе с биомиметическим комплексом Algo4.