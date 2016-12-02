Строительная компания «Норманн» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Десяткино». В эксплуатацию введено 872 квартиры общей площадью более 34 тысяч квадратных метров. Разрешение выдано Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 30 ноября 2016 года.

«Десяткино» - это современный жилой комплекс, состоящий из двух 17-18 этажных корпусов, строящихся в две очереди. В общей сложности в нем запроектировано 1206 квартир от студий до трехкомнатных, из них 872 в первой очереди. На первом этаже расположены коммерческие помещения, помещения для консьержей, помещения ТСЖ. Технология строительства – монолит. При строительстве применялись современные технологии – горизонтальная разводка отопления, вентилируемые фасады из керамогранита. Отличительная особенность – проработанный, яркий окрас фасадов. Находится комплекс рядом со станцией метро «Девяткино» (7 мин. пешком), в центре стремительно развивающегося микрорайона.