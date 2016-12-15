В преддверии Нового года можно приобрести квартиру с большими скидками. Одна из крупнейших строительных компаний региона – ГК «ЦДС» – предлагает своим клиентам в декабре большой выбор квартир с праздничными скидками в 12 жилых комплексах компании. Разнообразная география строительства позволит выбрать будущий дом в зависимости от ваших предпочтений.

Одним из самых популярных жилых комплексов среди клиентов «ЦДС» является квартал «Муринский посад». В этом случае соотношение цена-качество сориентировано в пользу покупателя. Оцените сами– новый кирпично-монолитный дом, всего в десяти минутах пешком от «Девяткино». Рядом с комплексом течет река Охта, поблизости расположены курортные места Ленобласти, зеленые массивы и озера и при этом до центра города на метро всего 15 минут.

Проекты «ЦДС» реализуются под брендом «БК-Стандарт. Базовый комфорт», а это значит, что в процессе возведения дома используются высококлассные материалы и технологии. «БК-Стандарт» – это концепция, в которой детально проработаны нормы и требования к дому, обустройству всех помещений и организации дворовой территории. Но и это еще не все, «БК-Стандарт» – это разумное проектирование квартир, каждый метр планировки функционален.

К примеру, в компактной однокомнатной квартире площадью 33,38 м кухня-9 м. и комната правильной формы –15 м, выделены зоны для хранения вещей. Базовая стоимость этой квартиры 2,66 млн руб. Но за вычетом всех действующих скидок декабря ее покупка обойдется вам в 1,96 млн руб. Это цена за квартиру с полной чистовой отделкой, а если отказаться и от нее, то стоимость будет еще меньше.

Самый бюджетный вариант в этом жилом комплексе –это квартира-студия площадью 23,82 м. Ее базовая стоимость 2,04 млн руб, в декабре вы ее можете купить за 1,46 млн руб. И в этом случае от отделки можно отказаться, в результате цена понизится еще.

Более подробные расчеты вам сделают менеджеры отдела реализации ГК «ЦДС», звоните, задавайте вопросы, вам все посчитают и предложат различные варианты. Застройщик работает с большинством крупных банков, военной ипотекой, субсидиями и рассрочками. В компании есть Управление кредитования и социальных программ, которое занимается всеми сделками с привлечением заемных средств. Специалисты этого отдела не только консультируют по вопросам сбора пакета документов, но и взаимодействуют с организациями, ограждая клиентов от «бумажной волокиты».

Застройщик ООО «ИнвестКапитал». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

Подробности акций уточняйте в отделе реализации ГК «ЦДС» Рассрочку предоставляет застройщик. Скидки действуют до 31.12.2016 г. ВТБ 24 ПАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1623