С 19 по 21 октября 2016 года в 69-м павильоне ВДНХ пройдет выставка «Некрополь-2016. Данное мероприятие — основная площадка, где участники ритуального бизнеса обмениваются опытом и находят партнеров, представляют свои товары и определяют тенденции нового сезона. Участие в выставке примет также компания «Ритлайн», которая покажет новинки по разным группам товаров.

19-21 октября текущего года в павильоне №69 (ВДНХ) В Москве пройдет традиционная выставка «Некрополь-2016», которая представит достижения в похоронном хозяйстве.

Здесь компании покажут товары ритуального назначения, дизайнерские гробы непривычной конфигурации и цвета. Одни фирмы продемонстрируют венки и одежду для погребальной церемонии, другие покажут надгробия из мрамора и габбро, станки для гравировки изображений на надгробиях и иные новинки.

Например, на выставке «Некрополь-2014» одна из компаний демонстрировала станок для изготовления венков в считанные минуты. Другая фирма показала интерактивную надгробную плиту, в которую вмонтирован дисплей с видео усопшего, записанное при жизни.

Участие в выставке дает шанс экспонентам увидеть тенденции, проблемы рынка ритуальных услуг, а также найти возможные пути решения вопросов в виде реализованных идей.

Представители ритуального бизнеса на выставке могут почерпнуть идеи для продвижения собственных начинаний.

Компания «Ритлайн» готовится к выставке с уверенностью, что это принесет пользу и ей, и партнерам. Фирма ритуальных принадлежностей «Ритлайн» продемонстрирует на стенде № 222 различные группы товаров — искусственные цветы (букеты, головки цветов, зелень и многое другое), ткани, текстильные изделия, гробы, фурнитуру, термоклей и иную ритуальную атрибутику.

Одним из важных событий будет презентация двух новых торговых марок — «MOREFIX» и «UniTone». Под маркой MOREFIX производится термоклей, а также все, что связано с крепежом в ритуальной сфере. Марка «UniTone» создана для текстильных изделий: тканей, тесьмы, комплектов и др.

«Несмотря на развитие IT-технологий, живое общение людей между собой позволяет укреплять партнерские отношения, строить доверительные отношения, понимать процессы, происходящие на рынке, — отмечает Татьяна Бараницкая, «Ритлайн». — Именно поэтому мы и принимаем каждый год участие в выставке. Нам нравится встречаться с нашими партнерами, слушать их, обсуждать различные темы, получать от них комментарии и, конечно же, радоваться любому их успеху. Наши менеджеры и мы всецело с нетерпением ждем данного события и уверены, что все, кто посетит наш стенд, получат положительный заряд энергии от увиденного и общения с нашими доброжелательными коллегами».