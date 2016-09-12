"Ленстройтрест" строит сейчас три больших жилых квартала - голландский квартал Янила Кантри (рядом с Колтушским шоссе), шведский квартал IQ Гатчина и малоэтажный финский городок Юттери (в Колпино). Каждый из них отмечен не одним и не двумя призами и дипломами профессиональных конкурсов (об этом можно узнать у нас на сайте живи.рф). Но самыми ценными мы считаем награды, которыми отмечено наше отношение к жителям этих районов - как, например, приз "Самому клиентоориентированному застройщику" в виде фигурки работящего бобра, полученный нами от Союза строительных организаций Ленобласти.

К профессиональным и ведомственным наградам человек со стороны может отнестись скептически: мол, знаем, пожили, все вы там заодно. Как раз для таких скептиков мы и хотели бы ответить на вопрос - за что же нас ценят коллеги, профессионалы.

Ответ простой: мы работаем по принципам философии градостроения ЖИВИ, сформулированной за 20 лет работы компании на рынке строительства жилья. Это комплексный подход к проектированию, строительству и последующему обслуживанию построенных объектов.

Стороннему наблюдателю, возможно, сразу не понять, чем же хорош этот комплексный подход, а профессионалы - те, что тоже строят дома и кварталы по 15-20 лет - видят, понимают, оценивают. И награждают. Кстати, надо иметь в виду, что все участники профессиональных конкурсов - не только коллеги, но и конкуренты. И уж если конкуренты признают заслуги компании - значит, ее деятельность действительно чего-то стоит.

Философия градостроения ЖИВИ - это фундаментальный, очень объемный документ, по которому работает большая компания. Так что все ее принципы здесь просто не поместятся, да и читать вы - если вы не сотрудник Ленстройтреста - столько вряд ли будете. Поэтому расскажем ее суть очень коротко.

Чтобы жизнь в вашем районе была интересной, безопасной и организованной, надо работать над этим, начиная с проекта. В каждом нашем квартале есть преимущества, сочетание которых делает их неповторимыми. Разная этажность, обитаемая кровля, террасы, мансарды, эркеры, балконы, камины, кладовые - красота и функциональность, жилая среда будущего.

ЖИВИ привносит мировую архитектуру в наши новостройки. Лучшие европейские и российские архитекторы делают квартиры функциональными, дома красивыми, кварталы обустроенными, безопасными и разнообразными: школы с углубленным изучением дисциплин, детские сады с дополнительным обучением, охрана территории, организация досуга, спорта, праздников, ярмарок, выставок, дополнительные сервисы для жителей.

Для тех, кто хочет сделать квартиру воплощением своей индивидуальности, мы разработали опции "Конфигуратор" и SOTA - незатратные технологии дизайна и ремонта 21 века. С помощью "Конфигуратора" можно самому создать проект отделки нового жилья и получить отремонтированную квартиру к моменту сдачи дома. А SOTA позволяет даже в небольшой квартире оборудовать детскую игровую, сауну, мастерскую, кабинет, спортзал и многое другое

ЖИВИ - это не бездумная трата денег на дополнительные, часто не нужные вам "фишки". Это создание дополнительного удобства, функциональности и красоты не за счёт денег, а за счёт продуманности, технологий и организации. Люди не тратятся на ненужное, выбирая из разнообразного своё.

Мы уверены, что людям нужны красота, сервис, достойное окружение, новый уровень жизни за разумные деньги. Звоните 6543210 - мы с удовольствием познакомим вас с нашими кварталами и, конечно, с философией ЖИВИ.



Проектные декларации на сайте www.живи.рф

Застройщики: ООО «ЛСТ Девелопмент», ООО «ЛСТ Проджект», ООО «ЛСТ Гатчина»