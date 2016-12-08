Известный российский меценат и бизнесмен, основатель Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев награжден медалью «Спешите делать добро» Уполномоченного по правам человека в России.

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Торжественная церемония, которую провела Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, состоялась 7 декабря 2016 года в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Традиционно награждение приурочено к празднованию Дня прав человека.

Награда является весомым признанием широкой благотворительной деятельности Михаила Гуцериева и высокой значимости реализуемых им социальных проектов. За три года своей деятельности фонд Михаила Гуцериева направил на реализацию благотворительных проектов и социальных программ в России свыше двух миллиардов рублей. Фонд работает в 15 регионах России: Москве и Московской области, Республиках Удмуртия, Хакасия и Ингушетия; Саратовской, Ярославской, Амурской, Оренбургской и других областях.

По личной инициативе Михаила Гуцериева фонд реализует программы, направленные на реконструкцию и восстановление храмов русской православной церкви. На средства фонда «САФМАР» производятся строительные и реставрационные работы, отливаются колокола, воссоздаются иконостасы, приобретается необходимая церковная утварь. Каждый из храмов, построенных или реконструированных при поддержке Фонда, является православной святыней и памятником истории и культуры. Фонд содействует проведению общественно значимых мероприятий, направленных на поддержку ярких культурных событий в России, осуществляет ряд программ, направленных на сохранение и развитие отечественной культуры, оказывает поддержку программам, пропагандирующим здоровый образ жизни и способствующим развитию массового физкультурного и спортивного движения, строит стадионы и ледовые дворцы.

Пресс-служба Благотворительного фонда «САФМАР»

Для справки:

Благотворительный фонд «САФМАР» входит в число крупнейших некоммерческих благотворительных организаций России. Учредитель Фонда — ПАО НК «РуссНефть», возглавляемая Михаилом Гуцериевым, известным российским предпринимателем и меценатом.

Благотворительный фонд «САФМАР» учрежден для реализации социально-значимых долгосрочных проектов в области культуры, искусства, образования, духовного просвещения. Программы Фонда соответствуют критериям прозрачности, четкости стратегии, последовательности в реализации.