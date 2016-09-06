Эксперты «МИЭЛЬ-Новостройки» отметили возросший интерес московских девелоперов к освоению участков, расположенных в 5-7 километрах от МКАД.

Потенциальный спрос сжимается вокруг Москвы как вокруг центра деловой активности. Девелоперы понимают, что в условиях значительного профицита предложения преимущества будут у проектов, расположенных на небольшой удаленности от конечной станции метрополитена (до 10-15 минут езды на общественном транспорте), а также вблизи крупных городов-сателлитов Москвы, в которых уже сформировалась качественная социально-экономическая инфраструктура.

«Таким образом, потенциальный объем новостроек в непосредственной близости от МКАД с горизонтом строительства в 2,5-4 года составляет около 3,27 млн кв. м. Это означает, что ежегодно на рынок (только в вышеуказанных проектах) будет выходить примерно по 817,5 тыс. кв. м или порядка 15 тыс. квартир ежегодно», — комментирует генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина.

Очевидно, что практически каждый представленный проект является комплексной застройкой с созданием большого числа собственных рабочих мест, полноценной и самостоятельной инфраструктурой, даже несмотря на комфортную близость к столице.

Стоит отметить, что в некоторых проектах грамотно учитывается будущая нагрузка на дорожно-транспортную сеть. Например, в проекте от ГК «Гранель» в Балашихинском районе планируется строительство дублера Щелковского шоссе, которое в настоящий момент перегружено. Также в данном проекте планируется благоустроить рекреационную зону, которая будет связана с парком «Лосиный остров» через пешеходный переход.

Информация предоставлена проектом Квартира.МИЭЛЬ.

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