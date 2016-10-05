Мир XXI века — время информационных технологий и интернет-бизнеса. Каждый день, каждый час появляются новые разработки, новые веяния в определенной отрасли.

Стремительный темп развития создает условия, при которых каждый, кто желает «быть в тренде», должен уделять свободное время самообразованию. В таких условиях часто катастрофически не хватает времени на традиционный шопинг.

Первый всероссийский онлайн мегамолл Mambo24.ru собрал на одной площадке все, что необходимо современному человеку. Только у нас вы можете:

- приобрести все категории товаров;

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Онлайн мегамолл Mambo24.ru — пространство, на котором представлено более 250 интернет-магазинов, свыше 150 популярных ресторанов, 600 000 предложений товаров и услуг, лучшие варианты перелетов от 17 российских и зарубежных авиакомпаний.

При этом на ресурсе действует единая накопительная система бонусов, которая позволяет оплачивать до 30 % стоимости товаров и услуг. А в определенные дни скидка достигает 50 %.

Использование единой платформы позволяет экономить ваше время и деньги, а шопинг превратить в приятное занятие. С Mambo24 вы сможете:

- Экономить время на поиске подходящих интернет- магазинов с выгодном предложением товаров. Мы для вас уже все собрали.

- Заказывать бесплатную доставку еды в любое удобное время из лучших ресторанов России.

- Выбирать самые выгодные скидочные купоны и находить лучшие акции.

- Приобретать авиабилеты по самой выгодной цене.

- Экономить время на регистрации в разных онлайн-магазинах.

- Разумно тратить бюджет. У нас действует единая накопительная система бонусов на все!

Мы запустили первый всероссийский онлайн мегамолл Mambo24.ru, чтобы вы смогли позволить себе все самое лучшее и по доступной цене. Все, что вам необходимо — пройти простую регистрацию и начать свой шопинг. При этом каждый новый пользователь получает на свой счет подарочных 1000 бонусов.

Мегамолл Mambo24.ru — пространство легкого и выгодного шопинга.

Mambo24.ru

Москва, ул. Южнопортовая, 5 стр. 1

+7 (495) 133-76-24

mambo24@mambo24.ru

https://mambo24.ru/