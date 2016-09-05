В рамках акции под девизом «Ключи сразу – подарки каждому» покупатели квартир в малоэтажном финском городке Юттери получат в подарок автомобиль, сертификаты на турпутевку и бытовую технику.

- Люди часто не доверяют обещаниям, акциям и скидкам, думают, что подарки и бонусы получают «свои», подставные лица. Свою акцию мы разработали так, чтобы все участники могли убедиться в честной игре и честном результате, - говорит директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест» Артем Босов.

Всех купивших в сентябре квартиры в малоэтажном финском городке, поделят на группы по пять человек и попросят подготовить небольшой рассказ о том, почему для себя и своей семьи они выбрали местом жительства Юттери.

Комплект из пяти призов, главным из которых будет автомобиль Renault Sandero, будет разыгрываться среди участников каждой пятерки. Выбирать победителя конкурса и распределять остальные призы будут сами конкурсанты, отдавая свои голоса за того или иного рассказчика.

Автомобиль получит автор рассказа, набравшего больше всего голосов. Вторым призом будет сертификат на туристическую поездку номиналом 150 тысяч рублей. Остальные участники получат сертификаты на покупку любой техники на 30, 70 и 100 тысяч рублей в электронном гипермаркете.

Акция проводится до конца сентября. Подарки участникам предоставили партнеры Ленстройтреста – «Петровский автоцентр», компания PEGAS Touristik и сеть магазинов «Юлмарт».

- Изучение потребностей покупателей, проведение для них интересных акций, разработка новых комфортных опций в наших квартирах – неотъемлемая часть работы нашей компании, - отмечает директор по клиентскому сервису ГК «Ленстройтрест» Наталья Смирнова. – Этому, а также проведению для жителей уже построенных домов фермерских ярмарок, мастер-классов, экскурсий, конкурсов, сервисов, упрощающих жизнь, мы уделяем большое внимание. Такой подход, опирающийся на разработанную Ленстройтрестом философию градостроения ЖИВИ, недавно был отмечен призом от ЛенОблСоюзСтроя «Самому клиентоориентированному застройщику».

Первая очередь финского городка Юттери введена в эксплуатацию весной 2016 года. Сейчас его жители активно переезжают в новые квартиры, в некоторых семьях уже произошло пополнение. В квартале действует система контроля доступа, а порядок и безопасность обеспечивает охранная служба управляющей компании Ленстройтреста.

Территория квартала приспособлена для любых видов отдыха. Также в финском городке предусмотрены собственная школа, детский сад, кафе и магазины. Словом, все то, что заложено в философию градостроения ЖИВИ, базирующуюся на 20-летнем опыте Ленстройтреста в области строительства жилья.