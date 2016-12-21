Практически любой представитель сильной половины человечества хочет выглядеть в глазах своей любимой женщины - или многочисленных поклонниц - героем. И доказывать это не только в повседневной жизни, но и в сексе - хоть днем, хоть ночью.

Конечно, правильное питание, спорт, сексуальный опыт в совокупности могут сделать тебя бесподобным любовником. Но против суровой матушки-природы пойти сложно. После 35 быть бесспорным победителем на длинных дистанциях в постели становится все сложнее. К этому возрасту приходят опыт и уверенность в себе. А вот тестостерон постепенно «уходит».

Это не значит, что после 36-го дня рождения ты можешь забыть слово «секс» и идти грустить в одиночестве. Но и закупаться вредными химикатами тоже не стоит - здоровье тебе еще пригодится.

Никогда не слышал о Лавероне? Это мужской препарат, который поможет сохранить уверенность, не разочароваться самому и порадовать свою девушку.

Как он действует? В Лавероне есть цистанхея, листья гинкго билобы, дереза, крапива, чеснок, манго и малина. Если хочешь попроще - все это растения, которые помогут твоему здоровью.

Цистанхея - это растение, которое очень полезно для потенции. Оно сильнее женьшеня и способствует общему укреплению организма.

Лаверон можешь брать с собой на корпоративы, в поездки на природу, да и в любое нужное тебе время.

В зависимости от твоих задач, ты можешь принимать Лаверон по 1 таблетке в день в течение месяца или - для достижения быстрого результата - за час до близости со своей подругой. Читай внимательно инструкции и рассчитывай свои силы!

Проблемы с потенцией возникают ближе к 40 у многих мужчин. Но такая «печаль» может настигнуть и раньше. Ты «грузишься» на работе, по дороге домой - пробки и «олени», машину нужно в автосервис, а дома - женщина, которая не очень довольна тобой. Все это влияет на твое настроение.

В Лавероне есть гинко билоба, которая стимулирует работу половой системы, улучшая кровообращение в области малого таза. Представляешь, это полезное растение еще и снимает психологические зажимы и повышает либидо. Так что проблемы трудового дня вечером не смогут испортить твое удовольствие.

Чеснок в составе Лаверона улучшает кровообращение, что способствует притоку крови к половому органу и лучшей потенции.

Самое худшее в проблемах с потенцией -смириться или, наоборот, пускаться во все тяжкие и ставить на себе эксперименты. Лаверон даст твердую эрекцию, реально продолжительный секс, а вместо рутины - яркие оргазмы.

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