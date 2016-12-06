Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.

В этом году в Культурном форуме приняли участие более 20 000 человек из 91 страны мира. С 1 по 3 декабря по всей Северной столице прошло более 330 мероприятий, в том числе при участии первых лиц нашей страны и более десятка министров культуры других государств.

Главный штаб Эрмитажа и «Ленфильм», Мариинский театр и Гатчинский дворец — где бы ни находились гости форума, у них всегда был доступ к мобильному интернету и надежная голосовая связь. «МегаФон», выступив телеком-партнером форума, обеспечил онлайн-трансляции его важнейших событий, предоставил Wi-Fi-доступ в интернет для участников и в целом подготовил сеть к повышенным нагрузкам на всех площадках. В результате гости свободно пользовались возможностями голосовой связи и мобильным интернетом в сети оператора, при этом наиболее активно звонили во второй день форума — голосовой трафик в час наибольшей нагрузки составил более 4 100 минут, а мобильный интернет оказался наиболее востребован на третий день форума, когда гости за один час прокачали почти 22 гигабайта.

В этом году в рамках форума «МегаФон» также подписал два важных документа о реализации инвестиционных проектов в области объектов культурного наследия. 2 декабря директор Северо-Западного филиала Павел Корчагин и первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов заключили соответствующее соглашение о намерениях по Северо-Западному и Центральному федеральным округам, а на следующий день, 3 декабря, директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов заключил аналогичное соглашение по реализации инвестиционных проектов на территории государственного музея-заповедника «Гатчина» с его руководителем Василием Панкратовым. За время, прошедшее с подписания первого соглашения с министерством культуры РФ в 2015 году, стало ясно, что проводимые «МегаФоном» работы действительно повышают качество связи на объектах, так что в этом году принято решение расширить географию работ на весь Северо-Западный филиал «МегаФона».

Кроме того, на форуме при участии оператора обсудили ряд вопросов, в том числе по стратегии развития информационных технологий в музеях. «Технологии, которыми владеет “МегаФон”, уже сегодня помогают в развитии культуры и образования. Мы не только расширяем сеть и строим базовые станции, мы поддерживаем социальные проекты, такие как Виртуальный музей истории Петербурга. Телеком-технологии делают информацию доступнее, открывают безграничный доступ к знаниям, а значит и новые возможности для человека в реальном мире», — отметил Павел Корчагин.