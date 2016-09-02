Эксперты рынка первичной недвижимости подвели итоги лета в Петербурге. Хотя этот период не стал прорывным – кризис по-прежнему ощущается, спрос на новое жильё постепенно восстанавливается, а цены продолжают расти. Только за август 2016 года это плюс 0,7% в среднем по рынку, свидетельствуют данные “Бюллетеня недвижимости”. Район-лидер в плане подорожания строящихся и готовых объектов – Петроградский. За месяц однушки в этом районе выросли в стоимости почти на 7%, а двухкомнатные квартиры – и вовсе более чем на 11%. Трёшки также заметно прибавили в цене – плюс 6,36%. При этом такая тенденция не связана со спросом покупателей на центр города как таковой. Провалились по стоимости Центральный и особенно Василеостровский районы. В последнем за август цены на однокомнатные квартиры снизились почти на 4%.

По мнению экспертов рынка, такая динамика может быть связана с тем, что Петроградка удачно сочетает все основные характеристики, которые рассматривают покупатели, когда делают свой выбор. Во-первых, это местоположение в историческом центре города с шикарным архитектурным окружением и памятниками старины. Во-вторых, наличие тихих уютных улочек и зелени неподалёку от одной из главных торговых улиц Петербурга – Большого проспекта с его ресторанами, магазинами и бизнес-центрами. В-третьих, насыщенная социальная инфраструктура. На Петроградке нет очередей в детские сады и школы. В-четвёртых, удобные выезды как в другие центральные районы Северной столицы, так и на север города через Чёрную речку или Лесную. Наконец, объектов, которые строятся сегодня в Петроградском районе, не так много. И это один из главных факторов, который гонит цены вверх. Покупка жилья на Петроградке в инвестиционных целях - выгодное вложение средств, которые можно будет “отбить” уже через два-три года после ввода домов в эксплуатацию.

Одним из самых интересных объектов на Петроградке эксперты считают ЖК “Премьер Палас”, возводимый Компанией Л1 на Пионерской улице напротив зелени Крестовского острова в исторической части района. Жюри международного конкурса Urban Awards присудила ЖК “Премьер Палас” первую премию в номинации «лучший жилой комплекс в бизнес классе». «Премьер Палас» может похвастаться удачным местоположением, отличными панорамными видами на центр города, уютными тихими двориками, просторным тёплым паркингом, отличной внутренней инфраструктурой ЖК. Первая очередь новостройки уже сдана и заселена. Этой осенью застройщик планирует сдать вторую очередь жилого комплекса, состоящую из семисекционного жилого дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Третья очередь находится в активной стадии строительства, работы на ней будут завершены к концу следующего года.

Приобретение квартир в ЖК «Премьер Палас» осуществляется путем заключения договора ООО «Л1-4». Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru .

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