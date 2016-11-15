В кризис привычки покупателей нового жилья в Петербурге заметно изменились. Об этом Metro рассказали риелторы и представители консалтинговых компаний. Главный итог последних двух-трёх лет – цена метра постепенно перестаёт быть основным критерием выбора новостройки, как это было в докризисный период. Вроде бы, рассуждают эксперты, логика должна быть противоположной. Доходы населения упали, все пытаются сэкономить. Но именно дефицит средств, как показывают опросы застройщиков среди своих клиентов, учит людей более оптимально распределять финансы и более вдумчиво подходить к выбору. Во многом этому петербургских покупателей жилья научила ситуация с ближайшими пригородами, так называемыми “перспективными районами”, расположенными в Ленинградской области. Они привлекают низкой стоимостью квадратных метров, но слабо развитая инфраструктура, проблемы с дорогами и социальными объектами привели к настоящему “исходу” из этих районов. Многие петербуржцы перепродали свои новые квартиры и переехали в более комфортные условия.

Таким образом, согласно данным застройщиков в 2016 году 60% покупателей жилья в первую очередь обращают внимание на локацию жилья. Цена в качестве доминирующего критерия при выборе новостройки теперь важна для 40%. 30% ориентируются на конкретный район, где им хотелось бы жить, 20% – на класс приобретаемого жилья.

Инфраструктура – это прежде всего транспортная доступность, близость образовательных учреждений и больниц, парков и скверов, а также обширная внутренняя инфраструктура жилых комплексов. У развитых районов лишь одна проблема: это цена. Пятен под застройку в черте города осталось немного, поэтому объекты, которые возводятся здесь, относятся к достаточно дорогому жилью. По данным “Бюллетеня недвижимости”, в среднем цена за квадратный метр здесь варьируется от 104 тыс. рублей в комфорт-классе до 163 тыс. в бизнес-сегменте.

Более привлекательных по цене вариантов – до 100 тыс. рублей – остаётся немного. К примеру, квартиры в этом ценовом сегменте доступны в ЖК “Лондон Парк”, который возводится Компанией Л1 на проспекте Просвещения. Среди плюсов объекта кроме цены – расположение в престижном Выборгском районе недалеко сразу от двух станций метро, отличная экологическая обстановка, исчерпывающая инфраструктура микрорайона, удобные выезды в центр, на КАД и к аэропорту, рациональные планировки квартир и эксклюзивные опции. В частности, возможность доступа жильцов в торгово-развлекательный и физкультурно-оздоровительные центры непосредственно с территории жилого комплекса. Новостройка находится в высокой стадии готовности: ввод домов первой очереди начнется уже в первой половине будущего года. Поэтому с выбором квартиры стоит поторопиться: большинство квартир популярных форматов здесь уже раскуплено.

Ещё один вариант, предлагаемый Компанией Л1 в обжитом районе, – ЖК “Маршал”, возводимый на Кондратьевском проспекте. Ближайшие станции метро – Выборгская, Лесная, Площадь Ленина. Плюсы жилого комплекса – расположение в глубине квартала на удалении от транспортных магистралей, закрытая территория, социально благополучная среда в районе, наличие школ, детских садов и медицинских учреждений в непосредственной близости. Обе очереди новостройки будут сданы в конце 2017 года.

Приобретение квартир в ЖК «Маршал» осуществляется посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент», в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

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