Осень – традиционный период роста спроса на новое жильё в Петербурге. Люди возвращаются из отпуска, а деловая активность выходит на прежний уровень. Сентябрь – удачное время для того, чтобы присмотреться к рынку недвижимости, если вы планировали приобретение новой квартиры как для себя, так и в инвестиционных целях. После традиционного летнего затишья на фоне пока не закончившегося кризиса застройщики в борьбе за покупателя начинают предлагать по-настоящему выгодные условия.

В частности, Компания Л1, один из ведущих игроков на рынке недвижимости Северо-Запада, приготовила ряд интересных акций, которые помогут существенно сэкономить на приобретении квадратных метров в сентябре и использовать свои средства с максимальной выгодой. Всё зависит от ваших предпочтений. Если вы задумали купить квартиру комфорт-класса рядом с метро в зелёном районе с развитой социальной, транспортной и торговой инфраструктурой, то оптимальным вариантом может стать ЖК “Звёздный”, расположенный в Московском районе.

Во-первых, в сентябре на жильё в этом объекте действует акция “Квартира за миллион”. Она позволит потенциальным новосёлам заплатить указанную сумму и получить ключи от своей квартиры-студии, делать ремонт и заселяться. Остаток суммы необходимо будет внести через полгода единовременно или в течение девяти месяцев ежемесячными платежами. Во-вторых, в сентябре ещё действует акция “Успей одним из первых”. Она позволяет сэкономить на приобретении квартиры в ЖК “Звёздный” сразу 7 тыс. рублей с метра. На октябрь акция продлена не будет, напротив, цены возрастут в связи с окончанием строительства и сдачей комплекса в эксплуатацию.

Если вас интересуют квартиры бизнес-класса, то и на объекты в этом сегменте распространяются выгодные предложения сентября. В частности, сэкономить по акции “Успей одним из первых” можно, покупая жильё в жилых комплексах “Граф Орлов” и “Империал”, расположенных на Московском проспекте, а также в ЖК “Классика” и “Премьер Палас” на Петроградке.

В свою новую готовую квартиру также можно заселиться, оплатив лишь треть от окончательной суммы договора. Остаток по аналогии с ЖК “Звёздный” выплачивается покупателем квартиры в рассрочку.

Учитывая тот факт, что все эти объекты или уже сданы, или находятся в завершающей стадии готовности, можно утверждать, что сейчас покупка жилья у Компании Л1 – это максимальная выгода при минимальных рисках.