Спрос на петербургском рынке новостроек в последние два года смещается от так называемых «перспективных районов», которые расположены по большей части за КАДом, в сторону тихих спальных городских кварталов. Такие данные озвучивают строительные компании и риэлторы. Сами петербуржцы свой выбор объясняют просто: отсутствие социальной и транспортной инфраструктуры за пределами города делает проживание там достаточно неудобным и некомфортным.

С другой стороны, расположенные в центре Петербурга новостройки относятся к бизнес-классу и элитному сегменту, поэтому недоступны массовому потребителю. При этом дорожная обстановка и экология в центре города нередко вызывают вопросы у потенциальных новосёлов. Поэтому покупатели всё чаще останавливают свой выбор на тихих, зелёных и комфортных районах, которые удалены от центра, но находятся в черте мегаполиса.

В частности, среди петербуржцев пользуются спросом Калининский и Выборгский районы на севере, а также Московский – на юге. Они находятся в числе самых популярных как у тех, кто приобретает жилье для проживания, так и у инвесторов, вкладывающих средства в недвижимость. Квартиры в новостройках этих районов даже в кризис продолжают расти в цене. Все три района неоднородны по своей географии, но в целом их отличают развитая социальная и торговая инфраструктура, наличие удобных транспортных артерий и станций метрополитена, хорошая экологическая обстановка за счет обилия скверов, парков, озеленения дворов.

В северной части Выборгского района активная стройка идёт на Парнасе, который граничит с пригородами. При этом самая благоустроенная часть локации, тянущаяся вдоль проспекта Просвещения, практически застроена, новых объектов здесь не появляется. Среди исключений – ЖК “Лондон Парк”, который возводится Компанией Л1. Новостройка расположена недалеко от станций метро “Проспект Просвещения” и “Гражданский проспект”, рядом есть множество парков (Сосновка, Муринский), детских садов, школ и поликлиник.

В ЖК «Лондон Парк» представлен широкий ассортимент квартир, от студий до четырехкомнатных. Также новостройка имеет ряд эксклюзивных опций, таких как собственный физкультурно-оздоровительный и торгово-развлекательный комплексы, доступ в которые для жильцов возможен прямо с территории новостройки. Первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию уже этой весной.

В Калининском районе активно застраивается участок на проспекте Маршала Блюхера, расположенный между станциями метро “Площадь Ленина” и “Лесная”. В частности, здесь возводится ЖК “Маршал” от Компании Л1. Корпуса новостройки расположены в глубине квартала на отдалении от шумных магистралей. Преимущества данной локации: социально благополучная среда, малоэтажная застройка района, исчерпывающая инфраструктура, наличие парков и скверов по соседству. Сейчас квартиру в этом комплексе можно приобрести на очень выгодных условиях: ведущий российский банк, «Сбербанк», предлагает ипотеку по ставке всего 11,5% годовых.

В Московском районе новостройки комфорт-класса возводятся недалеко от метро “Звёздная”. К примеру, ЖК “Звёздный” от Компании Л1 расположен в одном из самых зелёных микрорайонов города. Комфортная жилая среда, отличная транспортная доступность, близость к выездам за город – все это к услугам новоселов. Комплекс сдан и заселен, однако здесь еще остались свободные квартиры.

Приобретение квартир в ЖК «Маршал» осуществляется посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент», в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

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