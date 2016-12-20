Отношение к выбору будущего жилья у петербуржцев постепенно меняется. Об этом Metro рассказали представители застройщиков и риэлторы, работающие на первичном рынке. По предварительным итогам 2016 года это заметно особенно сильно. Первый вывод, который делают специалисты, – будущие покупатели перестали при выборе квартиры ориентироваться исключительно на свой бюджет. Если до нынешнего кризиса около 60% тех, кто планировал покупку в сегментах эконом или комфорт, ставили цену и доступность квадратных метров во главу угла, то сейчас таких только 25-30%. Сегодня на первый план вышло местоположение дома. Петербуржцы связывают это, в первую очередь, с личным опытом или опытом своих знакомых, которые выбирали себе жильё за чертой города. Купившие квартиру в перспективных пригородах – Мурино, Кудрово или Янино – столкнулись со множеством проблем: плохой транспортной доступность, дефицитом социальной инфраструктуры, перенаселённость новых районов, где десятки компаний строят новые жилые комплексы поблизости друг от друга. Сегодня покупатели предпочитают переплатить, но жить в черте города.

Вторая тенденция, которую выделяют застройщики и эксперты консалтинговых компаний, опросив своих клиентов, – нежелание потребителей вкладываться в жилые комплексы, которые будут построены через несколько лет. Люди готовы ждать, но не очень долго, а также хотят видеть результат, а не котлован или первые этажи, говорят риелторы.

В целом же критерии подбора идеального жилья не изменились. Это расположение в черте города, желательно в развитом с инфраструктурной точки зрения районе, не очень далеко от станции метро, с хорошей экологической обстановкой, наличием пространства для парковки автомобиля, а также магазинов и торговых центров в непосредственной близости. При том что пятен под застройку Петербурге в комфорт-классе остается не так много (эконома в городе практически не строят), оптимальных вариантов несколько.

Тем более на севере города, где основная застройка перенеслась на Парнас или за КАД. Комфортные проекты здесь штучные, говорят эксперты. В частности, среди жилых комплексов высокой степени готовности выделяют ЖК “Лондон Парк”, который возводится Компанией Л1 на проспекте Просвещения. Проект сочетает в себе основные характеристики, которые предпочитают покупатели при выборе первичной недвижимости. Это комфортный и обустроенный Выборгский район с обширной дорожной сетью, удобными выездами как в центр, так за город, избыточной социальной и торговой инфраструктурой. Привлекают людей хорошая экология – просторные зеленые дворы, парки, в том числе Муринский и Сосновка. В 10-минутный доступности на транспорте – станции метро “Проспект Просвещений” и “Гражданский проспект”.

Качественные характеристики корпусов также на высоте. 21-28 этажей, высокое качество и большой ассортимент квартир – от студий до четырех комнатных, продуманные планировки, просторный паркинг, эксклюзивные опции – доступ в торгово-развлекательный и физкультурно-оздоровительный центры прямо с территории комплекса.

ЖК “Лондон Парк” находится в высокой степени готовности. По отдельным видам работ на объекте уже работают инспекторы Госстройнадзора. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на весну наступающего года.

Приобретение квартир в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 305-33-55