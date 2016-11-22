Петербуржцы вернулись в город. Так риелторы комментируют основные тренды на рынке первичной недвижимости в Петербурге в 2016 году. По статистике застройщиков и консалтинговых компаний, объёмы жилья в домах, которые вводятся в эксплуатацию за КАДом, за 10 месяцев упали сразу на четверть. Спрос смещается в сторону объектов, располагающихся в черте города, где, по данным строительных компаний, динамика в целом нулевая, но падения спроса не наблюдается. Основная причина – в общем снижении интереса покупателей к инвестиционным сделкам в пригородах. Те, кто приобретали жильё в целях получения дохода в ближайшей перспективе, пересматривают свои планы и теперь не видят возможностей в течение 4-5 лет “отбить” свои вложения. Это приводит к тому, что популярность новых квартир в строящихся и уже построенных домах растёт в развитых с инфраструктурной точки зрения районах Петербурга.

Статистика “Бюллетеня недвижимости” говорит о том, что сильнее всего цены, которые очень чётко отражают спрос, растут осенью на квартиры в Кировском (+6,45% за октябрь), Приморском (+3,89%) и Московском районах (+3,73%). Если отслеживать сегмент жилья, который наиболее востребован в инвестиционных целях, то данные продавцов говорят в пользу бизнес-класса. За октябрь стоимость квадратных метров в этом сегменте увеличилась на половину процента. Комфорт и эконом также растут, но уже не столь существенно. Бизнес-класс увеличивается и в относительных размерах. Сегодня здесь вводится в эксплуатацию или строится каждая четвёртая квартира в городе.

Средняя стоимость метра в бизнес-сегменте – около 164 тыс. рублей. Но в Петербурге есть объекты, которые предлагают гораздо более выгодные условия приобретения недвижимости. К примеру, Компания Л1, один из ведущих застройщиков Северо-Запада, предлагает квартиры по доступным ценам в ЖК “Граф Орлов”, расположенном в одном из самых престижных микрорайонов на Московском проспекте. Это статусный жилой комплекс с парадной архитектурой, закрытой территорией, широким ассортиментом квартир. Район активно развивался в течение нескольких десятков лет, поэтому всё необходимое для жизни здесь есть: социальная, торговая и транспортная инфраструктура. С 15 ноября жильё в ЖК “Граф Орлов” можно купить, оформляя договор по 214 ФЗ, что гарантирует безопасность сделок для покупателей.

Первая очередь комплекса была сдана и заселена в прошлом году, сейчас идут активные работы на второй, сдача которой намечена на следующий, 2107, год.

Кроме изначально привлекательных цен ЖК “Граф Орлов” в ноябре участвует в нескольких выгодных акциях от Компании Л1. В частности, “Успей одним из первых”. Согласно условиям, квартиры здесь выставляются по низким ценам. По мере их выкупа стоимость следующих объектов растёт. Также приобрести жильё в этом комплексе можно по акции “Готовые квартиры за миллион”. Достаточно внести 1 млн рублей, после чего заселиться и выплачивать остальную сумму в течение 9 месяцев.

Приобретение квартир в ЖК «Граф Орлов» осуществляется путем заключения договора с ООО «НПО «Пигмент».

Беспроцентную рассрочку в ЖК «Граф Орлов» предоставляет ООО «НПО «Пигмент»

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