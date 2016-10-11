Современные жилые комплексы - это не просто комфортное жилье, это полноценная среда обитания со всей необходимой инфраструктурой. В большинстве таких проектов на цокольном и первом этажах предполагается размещение помещений коммерческого назначения. По статистике агентств недвижимости, чаще всего в них размещаются салоны красоты и парикмахерские, частные детские сады и студии развития для малышей, магазины, аптеки, стоматологические клиники. Но часть коммерческих помещений могут занимать и обычные офисы. Как рассказали в одном из агентств недвижимости, под эти нужды покупают или арендуют уже каждое десятое нежилое помещение в новых петербургских домах.

Почему коммерческое помещение в построенных жилых комплексах - это выгодно? Во-первых, квартиры покупают платежеспособные граждане. А вместе с квадратными метрами они приобретают целый комплекс услуг, который обеспечен окружающей инфраструктурой. Салон красоты или магазин на первом этаже дома в любом случае будет востребован. Крупные жилые комплексы способны обеспечить очень большой поток постоянных клиентов. Во-вторых, даже если вы лично не планируете организовывать бизнес на первом этаже нового дома, эта идея будет реализована кем-то другим. Каждый третий владелец новых помещений, как показывает практика, берет коммерческое помещение целенаправленно для того, чтобы впоследствии, после сдачи дома в эксплуатацию, выставить его на аренду.

Сегодня существует возможность приобрести коммерческие помещения от застройщиков по очень привлекательным ценам на финальном этапе строительства и в готовых проектах. При этом будущему владельцу доступны привычные финансовые инструменты, которые обычно распространяются на квартиры. К примеру, Компания Л1, один из ведущих застройщиков Северо-Запада, кроме изначально привлекательных цен на коммерческие помещения предлагает своим клиентам рассрочку.

Сегодня существует возможность приобрести коммерческие помещения площадью от 45 до 385 квадратных метров в сданных жилых комплексах «Звездный», «Империал», «Граф Орлов» в Московском районе и «Классика» и «Премьер Палас» в Петроградском на треть дешевле. Дома сданы и заселены, поэтому приток потенциальных клиентов гарантирован.

Также сегодня доступные помещения коммерческого назначения и в строящихся объектах компании, жилых комплексах комфорт-класса «Маршал» и «Лондон Парк». Причем в последнем выбор весьма широк, ведь проект предполагает наличие в рамках комплекса достаточно большого, на три этажа, коммерческого пространства. Первая очередь «Лондон Парка», включающая ТРК, готовится к сдаче в эксплуатацию в начале будущего года.

Приобретение готовых коммерческих помещений и рассрочку предоставляет: в ЖК «Граф Орлов» осуществляется путем заключения договора с ООО «НПО «Пигмент», в ЖК «Классика» путем заключения договора с ООО «Механический завод СПб», ЖК «Премьер Палас» - путем заключения договора с ООО «Л1-4», ЖК «Империал» - с ООО «Л1-5», в ЖК «Звездный» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

Приобретение строящихся коммерческих помещений и рассрочку предоставляет: в ЖК «Маршал» осуществляется посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент», в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 305-33-55