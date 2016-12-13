Одним из итогов 2016 года на петербургском рынке жилья стало возвращение популярности петербургских спальных районов. На них обратили внимание те горожане, которые раньше ориентировались на перспективные пригороды вроде Мурино и Кудрово, а также покупатели инвестиционных квартир. И тех, и других в крупных областных стройках смущает очень медленное возведение инфраструктуры и настоящая конкуренция за садики и школы среди жителей десятков новых домов. Как рассказали Metro риелторы, 2016 год стал рекордным по числу случаев, когда петербуржцы переуступают свои ещё не готовые квартиры в новостройках за КАД и стараются переехать в черту города.

Выборгский район – среди спальных один из лидеров по росту цен на квадратные метры по итогам года. В меньшей степени это касается больших квартир, двушек и трёшек, но однокомнатные стабильно дорожают. Согласно статистике “Бюллетеня недвижимости”, на 3,5% только за ноябрь. Район привлекает покупателей жилья качеством жизни. Это развитая социальная инфраструктура, отличная экологическая обстановка (Сосновка, Удельный парк, Парк Лесотехнической академии, Суздальские озёра), хорошие транспортные развязки, разветвлённая дорожная сеть, шесть станций метро и исчерпывающий наземный транспорт. Одним из самых выгодных предложений в локации можно назвать ЖК «Лондон Парк» от Компании Л1, который строится на проспекте Просвещения. Это клубный проект с собственной развитой инфраструктурой: ТРК, спортивным центром, образовательными учреждениями. Сейчас здесь можно купить квартиру по цене от 90 тысяч рублей за квадрат, но в начале следующего года первая очередь новостройки будет введена в эксплуатацию, и цены стремительно пойдут вверх.

Еще одним популярным и комфортным районом считается Калининский, особенно его отрезок между станциями метро “Лесная” и “Площадь Мужества”. Здесь традиционно расположены дома старой постройки с уютными зелёными дворами. В непосредственной близости нет крупных промышленных объектов, при этом много зелени – Парк Академика Сахарова, Полюстровский парк, Парк Лесотехнической академии и многие другие. В этом месте строится несколько жилых комплексов комфорт-класса, сочетающих доступные цены с очень хорошей внутренней инфраструктурой. В частности, ЖК “Маршал”, возводимый Компанией Л1 на Кондратьевском проспекте, расположен в глубине квартала, на отдалении от оживлённых магистралей, в районе со множеством школ, детских садов и медицинских учреждений. Внутренняя инфраструктура предполагает крытый подземный паркинг, детские площадки, площадки для спорта и отдыха взрослых с тренажёрами, изолированную территорию комплекса с современной системой видеонаблюдения. В ЖК “Маршал” доступны как компактные РИАЛы, так и просторные двух- и трёхкомнатные квартиры.

Сегодня жильё здесь продаётся по ДДУ – договорам долевого участия, что даёт будущим новосёлам все необходимые гарантии. Такая форма предполагает строгую регламентацию договора с чётко прописанными обязательствами обеих сторон, обязательную регистрацию, что исключает возможности двойной продажи, финансовую ответственность застройщика и пятилетнюю гарантию на купленное жильё. Приобрести квартиры в ЖК “Маршал” сегодня можно на очень выгодных условиях. В частности, доступна ипотека от Сбербанка с государственной поддержкой. Ставки по жилищным кредитам уже достигли докризисных уровней, что позволит большему числу петербургских семей позволить себе отдельное жильё. А если учесть, что ипотека с господдержкой действует только до января 2017 года, то решение о покупке лучше в декабре.

ПАО «Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Приобретение квартир в ЖК «Маршал» осуществляется посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент», в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

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