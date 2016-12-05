На петербургском рынке недвижимости грядут изменения с 1 января 2017 года. Некоторые из них положительным образом скажутся на будущих собственниках квадратных метров. Появление в стране Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который объединит в себе государственный кадастр и ЕГРП – Единый государственный реестр прав, облегчит процедуру оформления новой квартиры. Также будет введена монополия государства на кадастровую оценку жилья, что приведёт к унификации критериев оценки. Появится и возможность продавать приобретённое в собственность машиноместо. Сейчас с этим есть проблемы, поскольку оно сегодня по закону считается частью долевой собственности.

Но есть и изменения, которые приведут к непосредственному подорожанию жилья с 1 января. С нового года в стране появится компенсационный фонд для достройки проблемных домов, который будет формироваться за счёт отчислений денежных средств застройщиками. Такое нововведение повысит себестоимость строительства и соответственно цену квартиры, предполагают эксперты. Насколько, большой вопрос. Учитывая, что строительные материалы продолжают дорожать, а количество выводимых на продажу квадратных метров в новом году неминуемо сократится, эксперты предрекают повышение цен на 15-20 процентов.

Учитывая перспективу, риэлторы и представители консалтинговых компаний советуют присмотреться к предновогодним предложениям застройщиков. Тем более что традиционно они анонсируют скидки и выгодные акции на своё жильё. Компания Л1, один из крупнейших застройщиков на Северо-Западе, предлагает сразу несколько интересных акций, которые помогут существенно сэкономить при покупке квартиры, если вы собирались сделать выбор уже в этом году.

В частности, в декабре действует одно из лучших предложений на рынке – акция “Успей одним из первых”. Покупатели могут приобрести новые квартиры в развитых районах города со скидкой в 10%. По условиям акции, когда первые три квартиры с такой скидкой находят своих покупателей, следующие три продаются со скидкой в 9% и так далее. По акции можно купить жильё на севере Петербурга (ЖК “Лондон Парк” на Проспекте Просвещения и ЖК “Маршал” рядом со ст. метро “Лесная” и “Площадь Мужества”), в историческом центре (ЖК “Премьер Палас” на Петроградке) и на юге города (ЖК “Граф Орлов” на Московском проспекте). Следует отметить, что все эти новостройки находятся в высокой стадии готовности и получить ключи можно будет уже в наступающем году.

Также действуют дополнительные скидки на объект месяца (ЖК “Лондон Парк”). Новостройка находится в обжитой части Выборгского района, недалеко от метро и всех необходимых для комфортной жизни инфраструктурных объектов. При этом стоимость квадрата здесь с учетом всех скидок начинается от 90 тысяч рублей – цена, сопоставимая со стоимостью жилья в «закадье»!

Интересное предложение есть и на квартиры в ЖК «Маршал»: здесь можно купить квартиру по ипотеке с господдержкой*. При условии, что с нового года господдержка ипотеки перестает действовать, времени на принятие решения остается совсем немного.



*ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г., АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 474 от 19 декабря 2014 года

Приобретение квартир в ЖК «Маршал» осуществляется посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент», в ЖК «Премьер Палас» - путем заключения договора с ООО «Л1-4», в ЖК «Граф Орлов» путем заключения договора с ООО «НПО «Пигмент, в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

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