Абоненты «МегаФона» оплачивают покупки прямо с мобильника.

В конце лета «МегаФон» начал выдавать абонентам банковские карты, привязанные к счету мобильного телефона. Сперва услуга появилась в нескольких городах, а теперь получить карту можно за пять минут в любом салоне связи «МегаФона» по всей стране.

Только за первый месяц оператор выдал абонентам около 42 тысяч карт, а общий оборот по картам составил порядка 200 миллионов рублей. Среди тех, кто опробовал новинку, – олимпийские чемпионки 2016 года фехтовальщицы Софья Великая, Яна Егорян и Екатерина Дьяченко, а также Игорь Бутман и Елизавета Боярская. По словам знаменитой актрисы, она пользуется услугами «МегаФона» уже несколько лет, и карта оператора очень удобна, особенно для покупок в интернете, когда не хочешь «светить» свою основную карту.

«КП» узнала, почему новая услуга пользуется большим спросом у абонентов и есть ли у нее «подводные камни».

Суть предложения: вы получаете банковскую карту в салоне связи и расплачиваетесь ей везде, где принимают карты MasterCard – в магазинах, ресторанах, кинотеатрах, в том числе можно оплачивать и покупки в интернете. Вроде бы, все как обычно, только деньги списываются напрямую с баланса телефона! В этом есть сразу несколько преимуществ.

Во-первых, пополнить баланс мобильника можно через простые терминалы, которые стоят повсюду. Особенно это удобно, если вам срочно нужны деньги, а находитесь вы в другом городе или за границей. Человеку, что переводит вам деньги, не нужно бегать в поисках банкомата и беспокоиться о процентах за перевод. Достаточно воспользоваться терминалом в соседнем магазине или салоне связи. Деньги зачисляются на карту мгновенно и без комиссии.

Во-вторых, каждый месяц оператор начисляет абоненту 8% годовых на остаток на лицевом счете в соответствии с правилами Программы лояльности «МегаФона».

В-третьих, так же в соответствии с правилами Программы лояльности «МегаФона» абоненту возвращается на счет до 10%* при оплате картой у партнеров оператора, например, в «Шоколаднице», «Ваби Саби», «Экспедиции» и у многих других.

В-четвертых, на один лицевой счет абонента можно получить до десяти карт и обеспечить ими всю семью. Чтобы активировать карты, достаточно позвонить со своего мобильника на номер 5555.

За безопасность карт «МегаФона» можно не беспокоиться: они эмитированы ООО «банк Раунд» и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам. А чтобы контролировать расходы и совершать переводы, скачивайте бесплатное мобильное приложение «МегаФон-Банк» (работает на Android и iOS) или заходите на сайт bank.megafon.ru.