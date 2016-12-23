Во многих многоквартирных домах используется домофон, который не позволяет попасть в подъезд посторонним лицам. Но так ли надежна эта система?

Сайт Апорт поделился советами о том, как выбрать надежный домофон — ведь эти устройства устанавливаются повсеместно. Они, как любая другая современная технология, повышают комфорт жизни. Но далеко не в каждом доме установлен действительно качественный домофон. Для того, чтобы установить устройство во многоквартирном доме, необходимо согласие 80% жильцов, согласно нормам действующего законодательства России.

Но даже в этом случае не всегда удается добиться согласия жильцов в выборе конкретной модели. Причина проста: разный уровень благосостояния. Домофон купить можно по разной цене, но все ли модели одинаково надежны? Зачастую для общего использования приобретаются недорогие устройства.

Руководство по выбору надежного домофона

Чтобы убедиться в надежности модели, нужно подвергнуть ее тщательной проверке.

1. Производитель. Убедитесь, что компания, занимающаяся производством домофонов, действует на рынке не менее 3 лет и при этом имеет добрую репутацию. Отзывы о компании всегда можно прочитать на сайте, такой раздел должен быть в обязательном порядке.

2. Соответствие климатическим условиям. Далеко не все модели можно эксплуатировать в предельно низких или высоких температурах. Оптимальным диапазоном считается -40 до +40 градусов Цельсия.

3. Защита от взлома. Сегодня, в интернете можно найти статьи и видео о том, как сломать домофон того или иного производителя с пошаговой инструкцией, а вандалов, желающих обзавестись чужим имуществом, увы, много. Поэтому стоит выбирать модели с максимальной защищенностью. Например, надежные домофоны фирмы Commax оснащены полноценной системой защиты от вандализма и зарекомендовали себя с хорошей стороны, чего не скажешь о производителе Vizit, примеры взлома устройств которого активно «разгуливают» по сети.

4. Перепады напряжения. У поставщика стоит уточнить, как домофон переносит перепады напряжения. К сожалению, стабильное электропитание в нашей стране возможно далеко не во всех регионах.

Чтобы обзавестись качественным домофоном, к его выбору нужно подойти со всей серьезностью. А чтобы не «разорить» семейный бюджет, можно воспользоваться сайтом сравнения цен http://www.aport.ru/, чтобы найти привлекательную цену на искомый товар. Здесь можно выбрать домофон по заданным критериям, после чего сравнить цены в разных интернет-магазинах.