Починить или настроить компьютерную технику своими силами можно далеко не всегда. Сервисные компании и частные мастера предлагают ремонт на дому, суля при этом 100% качество. Однако нередки случаи, когда работы проводятся ненадлежащим образом, а их стоимость завышается. В результате можно не только потерять деньги, но и ухудшить состояние компьютера. Предлагаем несколько советов, как избежать подобных проблем.

Ознакомьтесь с прайс-листом

Первое, на что следует обратить внимание – это наличие прайс-листа. Если стоимость той или иной услуги не удается узнать заранее, это повод для беспокойства. Помните, что вызов мастера и первичная диагностика – часто платные. Если вы заранее ознакомитесь с прайс-листом, это не станет для вас сюрпризом. Кроме того, недобросовестный мастер может завысить стоимость проведенных работ, рассчитывая, что, получив услугу, вы не будете спорить с озвученной ценой. В результате счет даже за простые операции может составить не одну тысячу рублей, а плата за сложный ремонт - сопоставима со стоимостью самого устройства. Если у вас на руках есть прайс-лист, завысить стоимость не удастся.

Уточните общую стоимость работ

Решение ряда проблем включает в себя несколько услуг, каждая из которых оценивается отдельно. Например, переустановка операционной системы может включать в себя установку драйверов и необходимых приложений, последующую настройку компьютера и т. п. Обязательно поинтересуйтесь итоговой стоимостью еще до начала работ.

Поинтересуйтесь гарантией

Сразу узнайте о том, предоставляется ли гарантия на проведенные работы. Надежные исполнители не боятся давать гарантию, срок которой обычно составляет несколько недель.

Пользуйтесь помощью вашего провайдера

Интернет-провайдер заинтересован в том, чтобы его клиенты не испытывали проблем с компьютерной техникой. Поэтому у некоторых провайдеров есть собственные сервисы технической помощи на дому, качество работы которых постоянно контролируется и гарантируется.

В Петербурге такой сервис предоставляет оператор «Дом.ru InterZet». У компании для этого есть специальная служба «Помощник по дому». Любой клиент провайдера может обратиться за помощью, если ему нужна диагностика или ремонт ПК. Сотрудники службы помогут также установить и настроить нужные программы, подключить оборудование, настроить Wi-Fi, телевизор или телефон. Ознакомиться со стоимостью услуг можно заранее на сайте оператора http://interzet.domru.ru/ или по тел. (812) 640-5-640. Гарантия на работы - 2 недели.

«Дом.ru» - один из крупнейших интернет-провайдеров и операторов платного ТВ. Услугами компании – быстрым интернетом, качественным цифровым ТВ, современной телефонией – пользуются миллионы семей по всей стране. Многим из них помогает «Помощник по дому»: каждый месяц сотрудники службы выполняют около 15 000 заявок.