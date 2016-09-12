Во время игры на гитаре струны понемногу растягиваются, их натяжение и звучание меняется. Потому один из главных вопросов, волнующих начинающих гитаристов — как настроить гитару.

Рассказать об этом мы попросили Бориса Алферова. Преподавательскую деятельность в филармонии он совмещает с ведением собственного проекта — интернет-магазина GitarAist, где любой желающий может купить гитару и аксессуары к ней.

Настройка гитары производится несколькими способами:

- на слух (метод пятого лада);

- с применением гитарного тюнера или компьютера (смартфона) со специальным ПО;

- по флажолетам.

Хотелось бы рассказать о первом способе. Он наиболее доступен и не требует особых навыков, которые нужны при настройке по флажолетам, и наличия дорогостоящего оборудования — смартфона, компьютера или гитарного тюнера.

Начинается настройка гитары с регулировки правильного звучания первой струны. Настраивается она в соответствии с нотой ми первой октавы. Сделать это можно на слух. Если музыкальных навыков недостаточно для настройки на слух, необходимо использовать уже настроенную гитару или пианино, камертон, музыкальную запись. Гудок в телефонном аппарате также совпадает по звучанию с этой нотой. Лучше использовать камертон. Он воспроизводит ноту ля, которая звучит на первой струне, если зажать ее на пятом ладу. В открытом состоянии струна будет воспроизводить искомую ноту ми.

Вторую струну следует настраивать, ориентируясь на звучание первой. Зажатая на пятом ладу, вторая струна настраивается так, чтобы звучать в унисон с открытой первой.

Третья настраивается при зажатом четвертом ладу так, чтобы звучать в унисон с открытой второй. Третья струна — единственная, которая настраивается на четвертом, а не на пятом ладу.

Четвертая, пятая и шестая струны настраиваются аналогично второй — при зажатом пятом ладу. Звучать они должны в унисон третьей, четвертой и пятой открытым струнам соответственно.

Настройка гитары не займет много времени. Стоит учесть, что натяжение одних струн может отразиться на других, поэтому после начальной настройки следует еще раз проконтролировать звучание струн с первой по шестую, при необходимости производя небольшую подстройку. Нужно повторить это несколько раз, добиваясь звучания струн в унисон.