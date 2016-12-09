Наверняка вы представляете квартиру с камином как нечто недоступное, дорогостоящее. А как обычную квартиру – свою квартиру, куда можно прийти после работы, сесть в кресло и смотреть на огонь? Представляете? Нет? А зря.

Камины, как и многие другие очень тёплые, очень уютные элементы интерьера, есть в квартирах малоэтажного финского городка Юттери, который строится «Ленстройтрестом» в Колпино. Это один из немногих кварталов, где такие детали продумывались и закладывались изначально при проектировании домов.

Например, мансарды. Романтично. Оригинально. Удобно. Не так ли? Скажете, что не слишком удобно – потолки, мол, низкие, в мансардах-то. Отнюдь. Драгоценные квадратные метры наклон крыши не съест, и даже сгибаться не придётся – высота потолков от 2,6 до 3,3 м. В общем, хочется немедленно решить, куда поставить кресло и диван, какие повесить шторы, и поселиться скорее в этой квартире.

А балконы? Лоджии? Финский архитектор Юкка Тикканен, работавший над Юттери, спроектировал четыре вида балконов, в том числе и балконы-галереи, примыкающие к комнатам торцом и остеклённые с двух сторон.

Несмотря на то, что дома в Юттери четырёхэтажные (мансарды – на пятом этаже), все они оборудованы лифтами. Территория Юттери закрыта от автомобилей и посторонних, а детский сад и школа расположатся в центре квартала, так что детям не придётся переходить ни одной улицы с оживлённым движением.

В сквере между домами ландшафтные дизайнеры спроектировали пешеходный бульвар протяжённостью около километра, площадки для занятия разными видами спорта, уличные тренажёры, во дворах установят детские игровые городки. Для удобства жителей на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, в которых откроются магазины, кафе, салоны красоты.

А чтобы новое жильё в финском городке стало отражением индивидуальности и образа жизни своего владельца, «Ленстройтрест» дарит своим будущим жителям годовой сертификат на оплату коммунальных услуг . Обживайте новую квартиру, думая об интерьере, а не о коммунальных расходах. И решайтесь побыстрее: программа господдержки ипотеки заканчивается вместе с 2016 годом, и цены на недвижимость в новом, 2017 году, скорее всего, вырастут.

Приезжайте в Юттери и убедитесь сами, что наш финский городок – жильё серьёзного качества, комфортное и уютное. Записаться на экскурсию можно по телефону 654-32-10. Кстати! Юттери стоит на берегу реки Малая Ижорка, так что пикник у воды в выходные или утренняя рыбалка с ребёнком для жителей квартала – не роскошь, а обычное дело. За финской форелью или сайменским лососем придётся, конечно, съездить на родину Юкки Тикканена, но первые уроки рыбной ловли ваши дети или внуки могут получить прямо возле дома.



Сроки проведения с 1.12.2016 г. по 30.12.2016 г.

Информация об организаторе акции (мероприятия), правилах проведения, количестве призов (подарков), сроках, месте и порядке их получения на ЖИВИ.РФ или по телефону 654-32-10. Застройщик ООО «ЛСТ Проджект». Проектная декларация на сайте ЖИВИ.РФ