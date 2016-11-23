Голландский квартал «Янила Кантри» от Ленстройтреста – это не попытка смешать «немножко города» и «немножко дачи». Это полноценный ритм Северной столицы – с привычным комфортом, активным отдыхом и возможностью быстро добраться до работы. И это такой же полноценный покой загородной жизни – с вечерними прогулками по лесу, отдыхом на террасе и огнем в камине.



Над обликом квартала – зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами – тщательно поработали ландшафтные дизайнеры. Зелени парков и дворов отвечает натуральная цветовая гамма домов, которые спроектировал голландский зодчий Рюрд Гитема. Дома, среди которых нет монументальных высоток, не давят масштабами. Фактически можно – совсем как раньше – позвать друзей гулять прямо с улицы.



Где и как в «Янила Кантри» играют дети?

Во дворах квартала – детские площадки с игровыми комплексами от датской компании Kompan. Цветное амортизирующее покрытие страхует малышей от ушибов при падениях. Дети активно обживают «паутинки» из канатов, качели и разные приспособления для лазанья: воображение – лучший товарищ по играм, и в его компании дети зачастую придумывают мир более разнообразный, чем могут предложить им взрослые.



Чем заняться взрослым?

Можно посидеть на террасе или чинно пройтись по пешеходным дорожкам, вымощенным плиткой, они очень похожи на мостовые маленьких европейских городов. Можно прогуляться по парку, деревья и кустарники в который отбирались не только в питомниках Петербурга, но и в Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Породы подбирались с учетом петербургского климата, учитывались также сроки цветения и созревания плодов и ягод – так, чтобы растения гармонировали с обликом квартала и радовали глаз жителей до поздней осени. Можно отправиться в лес – Ковалевское лесничество меньше чем в километре от парадных.



А еще?

Здесь есть даже серьезно оборудованное поле для хоккея и мини-футбола – редкость для новостроек. А скейт-парк, построенный подрядчиками Олимпийских игр в Сочи, спортсмены считают одним из лучших в Петербурге.



Так живет «Янила Кантри» – квартал, сочетающий загородный комфорт и удобства городской жизни. В закрытых дворах, где не ездят и не паркуются машины, дети в безопасности играют со сверстниками. Над организацией досуга взрослых и детей постоянно работает управляющая компания. По выходным для жителей организуются мастер-классы и экскурсии. В 2016 году сюда не раз приезжала фермерская ярмарка, в рамках которой проводились футбольные турниры и тест-драйвы автомобилей.



Первые дома в «Янила Кантри» были сданы всего год назад, но, глядя на то, как активно и радостно живет квартал, в это с трудом верится. Если вы хотите своими глазами посмотреть, как сочетаются здесь прелести городской и загородной жизни, позвоните 8 (812) 6543210, мы с удовольствием вам расскажем и покажем.



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