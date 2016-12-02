При выборе квартиры Ленстройтрест рекомендует учитывать не только близость к метро и наличие рядом с домом детского сада и школы. Выбирая микрорайон для проживания, имеет смысл обратить внимание на:

1. Безопасность. В парадных домов безопасного квартала установлены домофоны, дворы закрыты для машин, а ключевые точки квартала находятся под видеонаблюдением. Идеально, если управляющая компания организует круглосуточную диспетчерскую службу либо службу охраны.

2. Инфраструктуру. Людям нужны магазины, чуть реже – поликлиники, аптеки, ателье и химчистки. В квартале, где удобно и комфортно жить, помещения под эти нужды предусматриваются при проектировании и строятся с учетом соответствующих требований.

3. Место для парковки. Количество машиномест на парковках должно, как минимум, соответствовать количеству семей. Тогда автомобили не будут припаркованы где попало, становясь поводами для ссор и огорчений, а с достоинством займут свое место на стоянке.

4. Досуг. Мало радости метаться в поисках хорошей секции или кружка для ребенка, возить его куда-то в центр города на развивающие занятия и ждать там по нескольку часов, все чаще забывая о том, что сам ты когда-то мечтал выучить испанский, освоить тонкости чеканки или научиться играть на аккордеоне. И хорошо, если проектировщики позаботились о том, чтобы и взрослые, и дети нашли вариант по душе недалеко от дома.

5. Территорию. В квартале должны быть парк или сквер, детские площадки для разных возрастных групп и спортивные площадки для любителей разных видов спорта.

6. Оригинальный и интересный архитектурный проект, придающий кварталу индивидуальность. Так, перед голландским архитектором Рюрдом Гитема, работавшим над Янила Кантри, Ленстройтрест изначально ставил задачу спроектировать квартал, в котором будут сочетаться городской комфорт и близость к природе.

Всем или большей части этих критериев, характерных, скорее, не для массового, а для более дорогого жилья, отвечает жилой квартал Янила Кантри от Ленстройтреста, спроектированный и построенный с уважением к людям, их нуждам и потребностям.

Так что, если вы решили переехать в Янила Кантри, сделайте это: программа господдержки ипотеки заканчивается вместе с 2016 годом и цены на недвижимость в новом, 2017 году, скорее всего, вырастут.

Вместе с сотрудниками Ленстройтреста вы сможете выбрать наиболее удобную схему оплаты – рассрочки, отсрочки и варианты ипотеки от разных банков. А чтобы новое жилье стало отражением вашей индивидуальности, вашего образа жизни, компания дарит своим будущим жителям годовой сертификат на оплату коммунальных услуг. Обживайте новую квартиру, думая об интерьере, а не о коммунальных расходах.

Подробнее узнать о Янила Кантри и подарках, которые дарит жителям голландского квартала Ленстройтрест, можно, позвонив по телефону (812) 6543210.