«МегаФон» завершил в Петербурге масштабный проект по оптимизации сети. В итоге удалось улучшить важные параметры — от времени установления соединения до скорости мобильного интернета.

Сеть «МегаФона» обширна, инфраструктура создавалась в течение многих лет, в разное время устанавливалось оборудование нескольких поколений. Завершая проект по замене оборудования на самое современное (проект SWAP), для проведения дополнительной оптимизации сети в Санкт-Петербурге сотрудники оператора совместно с компанией Huawei определили самые ключевые показатели работы голосовой связи, клиентских сервисов, передачи данных — всего более 15 параметров, а затем приняли необходимые меры, чтобы улучшить каждый из них.

Благодаря оптимизации была усилена и расширена радио- и транспортная инфраструктура, доступность соединений в сети 3G увеличена в полтора раза, в LTE — на 70%. Кроме того, сотрудникам «МегаФона» и Huawei удалось сократить время установления соединения почти на 20% и увеличить скорость мобильной передачи данных в два раза. Интернет-пользователи ощутят и другие изменения: на открытие web-страниц в среднем будет уходить на 40% меньше времени, а качество видео в режиме онлайн станет еще выше (параметр непрерывности воспроизведения видео улучшен на 68%).

«Мы стремимся к тому, чтобы “МегаФон” был оператором, который оказывает наиболее качественные услуги связи. В проекте оптимизации сети участвовали более 50 экспертов в области технологий и инноваций. За полгода реализации проекта наши специалисты провели замеры во всех районах Петербурга, проехали суммарно более 10 000 километров, проверили работу всех объектов сети города. В итоге нам удалось оптимизировать настройки, провести гармонизацию и реконфигурацию сети, внедрить новые функциональности. Это в целом повысило эффективность ее работы, а также улучшило качество сервисов и работу оборудования наших абонентов, учитывая неуклонный рост пользователей смартфонов в нашей сети», — рассказал директор Северо-Западного филиала «МегаФона» Павел Корчагин.

Владельцы смартфонов теперь могут использовать функционал мобильных устройств более эффективно, поскольку «МегаФон» и Huawei провели спектральную оптимизацию сети LTE — объединение частот в две полосы по 20 МГц. При реализации проекта специалисты также провели замеры радиосети во всех муниципальных образованиях города, обновили программное обеспечение, внедрили новые программные функциональности и оптимизировали работу около 4 300 базовых станций, сделали 11 000 замеров скорости и более 12 000 звонков.

«Проект оптимизации сети “МегаФона” имеет для нас особое значение. Это первое применение решения Huawei Quality Brand Network в России. Мы рады, что именно в Санкт-Петербурге, в городе, где началась история мобильной связи в России, и по сей день внедряются новейшие технологии», — добавил Дмитрий Алферов, заместитель генерального директора по региональному развитию компании Huawei в России. Ранее Huawei применил методику оптимизации сети для ведущих операторов во многих странах, в том числе China Unicom в Китае, Vodafon в Германии, TDC в Дании, Softbank в Японии. Это позволило значительно улучшить важные характеристики сетей: непрерывность связи, скорость соединения и мобильной передачи.

Напомним, что в настоящий момент «МегаФон» осуществляет модернизацию сети по всему Северо-Западу, проводит замену прежнего оборудования на более емкое и современное. В прошлом году оператор полностью завершил модернизацию в пяти регионах, что заметно улучшило многие качественные показатели. В 2017 году работа будет завершена по всему филиалу.