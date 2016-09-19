Мир моды помнит массу примеров стремительных взлетов и падений своих создателей. Тем ярче на их фоне выглядит история Scabal — компании, ставшей настоящей империей безупречного качества и вкуса.

Scabal: скромное начало будущего бренда

Будущий бренд Scabal был основан в 1938 году, когда никому не известный предприниматель из Германии Отто Херц открывает небольшую частную компанию по производству тканей для пошива мужской одежды. Название компании было выбрано не случайно. Scabal — это аббревиатура французского словосочетания Sociеtе Commerciale Anglo Belgo Allemande Luxembourgeois, что дословно переводится как «Англо-бельгийско-немецко-люксембургское коммерческое общество».

Первое время в компании трудилось всего три человека, не считая ее создателя Отто Херца и его ближайшего компаньона Ж.-П. Тиссена. Наличие такого скромного штата сотрудников объяснялось просто: Scabal изначально делает ставку не объем выпускаемой им продукции, а на ее качество. Позднее это решение станет девизом компании и ляжет в основу ее философии: «Мы никогда не экономим на материале для изготовления тканей».

Путь к успеху

Довольно скоро политика Scabal приносит первые плоды, чему способствует послевоенное время, которое диктует свои запросы в моде. И малоизвестная брюссельская компания становится бесспорным лидером среди поставщиков тканей. Ведущие ателье мира стремятся работать именно с тканями Scabal, а пошитые из них мужские костюмы постепенно становятся узнаваемым брендом.

Серьезным шагом на пути к успеху Scabal стало приобретение крупной йоркширской фабрики Wainshiell (1973 г.). Прикоснувшись к истокам и славным традициям безупречного английского стиля, компания начинает вести активные разработки и создает ткани, не имеющие аналогов. А наладив производство готовых мужских костюмов в 1974 г., бренд Scabal окончательно подчиняет себе индустрию моды.

Сегодняшний день бренда

Сегодня Scabal — это не просто всемирно известный бренд. Это целая империя безупречного качества и вкуса. Бережно храня семейные традиции, у ее руля стоит уже третье поколение создателей, которое держит однажды и навсегда выбранный курс и «не экономит на материале для изготовления тканей».

Ткани класса «люкс», готовые костюмы и костюмы ручной работы, шитые на заказ, аксессуары: ассортимент бренда доступен в 65 странах мира, а его поклонниками являются члены королевских семей, политики, звезды спорта и шоу-бизнеса. Империя Scabal стала настоящим символом успеха и престижа.