Сегодня рынок инвестиций переполняют различные предложения, такие как ПИФЫ, акции, рынок форекс, памм-счета и другие. Но гарантом сохранности инвестиций является, конечно же, страхование. Компания Invest Aggregator SDN BHD вошла на рынок управляющих деньгами клиентов в 2012 году и за прошедшее время продемонстрировала стабильность и надежность. Сегодня эта компания открыта и для российских инвесторов.

Рассматривая в качестве инструмента надежного вложения денежных средств компанию Invest Aggregator SDN BHD, в первую очередь стоит отметить ее поддержку со стороны крупнейшей малайзийской страховой организации Allianz.

Для клиентов и инвесторов компании это означает, что все их инвестиции находятся под надежной защитой и никакие форс-мажорные обстоятельства им не страшны.

Инвестиции доступны клиентам с различным финансовым уровнем.

На сайте i-gator.com могут найти свой тариф как крупные инвесторы, так и микроинвесторы с суммами вложений от 5 000 рублей.

С любым клиентом компания будет работать на равных условиях, создавая надежные финансовые возможности для каждого.

Одна из особенностей Invest Aggregator SDN BHD — это универсальная инвестиционная платформа, которая не ограничивает клиентов в гибком распоряжении своими деньгами прямо с инвестиционного счета компании.

После оформления процедуры инвестирования и перевода денежных средств на счет компании в обязанности инвестора входит лишь периодическое ведение контроля и мониторинга своего счета. Таким образом, компания обеспечивает для клиента гарантированный пассивный доход на протяжении всего срока инвестирования.