Интерпрогрессбанк представляет новую дебетовую карту «PLATINUM SPB», разработанную специально для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Карта позволяет возвращать на Ваш счет до 10% от суммы первой покупки, 5% за покупки в бонусных категориях и 1% за любые покупки по карте. Например, совершая покупки всего на 45 000 рублей в месяц, Вы можете вернуть себе на счет 2 500 рублей уже в первый месяц использования карты.

Подробнее о новой карте и всех ее преимуществах Вы можете ознакомится на www.ipb.ru.

Оформите карту до 31.12.2016 г. бесплатно в любом отделении Банка в Санкт-Петербурге или на сайте!