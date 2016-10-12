Первый пункт выдачи заказов интернет-магазина «МегаФона» откроется на 7-й линии Васильевского острова, 44А. «При выборе площадки мы учитывали целый ряд критериев, это и близость к метро, и одинаковая удаленность от других районов города. Теперь, выбрав в качестве способа доставки “Пункт выдачи”, клиент может забрать свою покупку в новом пункте на Васильевском острове, а специалисты интернет-магазина смогут обрабатывать и выдавать заказы в режиме онлайн за 5-10 минут. По соседству находится салон связи “МегаФона”, что, конечно, также удобно для наших абонентов», - говорит Дмитрий Домницкий директор Северо-Западного филиала МегаФон Ритейл.

Ежемесячно в интернет-магазине на Северо-Западе покупатели оформляют около 4 000 заказов, и по сравнению с 2015 годом объем выручки удвоился.

В честь открытия в первом петербургском пункте выдачи пройдет автограф-сессия с одним из игроков ФК «Зенит». Ее участниками станут первые 200 счастливчиков, которые оформили заказ до 11 октября и получили SMS с приглашением на открытие.