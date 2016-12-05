Интернет-магазин eVitamins представил бонусную программу для пользователей русскоязычного сегмента интернета.

Благодаря данной программе покупатель, делающий первый заказ с использованием купона, экономит $5, а владелец сайта получает бонус $10. Веб-мастеры могут повысить свой доход, просто предлагая своим посетителям бонусные коды. Код можно разместить в социальной сети, блоге, на YouTube и т. д. Воспользоваться им может любой посетитель. Заработанные на eVitamins бонусы не обязательно тратить только на покупку товаров в самом интернет-магазине: бонус можно также вывести в виде наличных средств. Зарегистрироваться для участия в программе можно здесь: https://www.evitamins.com/ru/rewards.

Зарегистрировавшись на сайте, веб-мастер получает бонусный код в виде набора букв и цифр, который можно выдавать друзьям, знакомым и кому угодно. Когда новый пользователь делает покупку с использованием данного кода, он получает фиксированную скидку $5 на свой первый заказ. Код вводится на стадии оформления товара, при этом скидка автоматически вычитается из общей стоимости заказа. Веб-мастер получает на свой счет $10 сразу после отправки товара.

В программе eVitamins нет подвоха, которым «грешат» многие магазины: дарят бонусы, но тратить их можно только на покупку товаров у них. eVitamins разрешает вывести деньги наличными. Как только баланс пользователя превысит $300, он может получить всю сумму на PayPal или банковским чеком.

На eVitamins можно оплачивать покупки картами российских банков, позволяющих конвертировать оплату в другую валюту. Как правило, это карты международных платежных систем Visa и MasterCard. При этом бонусный код будет зачислен на счет пользователя в долларах США. Также работает оплата через системы PayPal и AliPay.

О eVitamins:

Компания eVitamins была основана в 1999 году. На сегодняшний день это один из старейших и авторитетнейших в мире интернет-магазинов витаминов, спортивного питания, косметики, товаров для детей, товаров для животных, диетических и биологически активных добавок (БАД). Покупателям магазин обеспечивает удобство и выгоду, а веб-мастерам и другим интернет-пользователям — отличную возможность дополнительного дохода.

Контакты:

Антон Чивчалов

antorix@gmail.com