Одним из ярких и многообещающих проектов туристической индустрии в следующем году обещает стать стартовавший этим летом «Клуб Секретных Путешествий».

Георгий Павлов, руководитель этого проекта, создал, по сути, новый формат, который позволяет путешествовать в десятки стран Европы (и не только) с бюджетом, который сложно было вообразить до сих пор: цены на готовые путешествия начинаются буквально от 4 и не превышают 12, в редких случаях — 15 тысяч рублей. В каждое путешествие включена стоимость перелета и отель. Самое удивительное, что таких предложений ежедневно набирается больше десятка, а география удивляет своей масштабностью.

Мы связались с Георгием, чтобы уточнить детали того, как устроен проект, а заодно разобраться, каким образом удается формировать такие предложения.

Оказалось, что за привлекательными ценами скрывается колоссальный объем предварительной работы, которая была проделана командой из нескольких человек в течение последнего года. Данные о рейсах собираются практически со всех перевозчиков России и Европы, после чего — сопоставляются друг с другом. Алгоритм, по которому вычисляются маршруты — результат опыта, накопленного Георгием за 10 лет путешествий, а результатом являются лучшие цены в европейских направлениях, в чем мы успели убедиться благодаря предоставленному гостевому доступу. Разница относительно цен, предлагаемых турагентствами, достигает 4-5, а в некоторых случаях 6 и даже 7 раз!

Важной частью «Клуба Секретных Путешествий» также является огромная база знаний, которая позволяет последовательно выстроить подготовку к любому путешествию: начиная от оформления визы и страховки, планирования перемещений и заканчивая умением самостоятельно находить и бронировать авиабилеты и отели в сотни городов Европы в несколько раз дешевле, чем мы умели до сих пор. Это по-настоящему впечатляет.

Во время нашего разговора Георгий особенно подчеркивает социальную важность своих проектов: только за последние 3 года с его помощью более 8 000 человек из разных регионов России смогли отправиться в десятки стран: начиная от стран Прибалтики и заканчивая Португалией и Исландией.

Проект выглядит очень зрелым, а с теми предложениями, которые ежедневно публикуются авторами, его, без сомнения, ждет большое будущее и очень масштабный отклик среди жителей России.

Мы будем следить за успехами участников клуба и обязательно опубликуем отчет о некоторых состоявшихся путешествиях — Георгий обещал поделиться этой информацией.