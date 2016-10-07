Компания Camp’Oro, итальянский производитель макаронных изделий высокого качества, входит на российский рынок и распространяет свою продукцию в сети супермаркетов «Лэнд» в Санкт-Петербурге.

Предприятие Camp’Oro производит пасту, изготовленную ручным способом согласно итальянским традициям. Производство пасты — это вид искусства, наполненный любовью, и древнее ремесло, продолжаемое четырьмя сестрами Колавита. Паста Camp’Oro готовится по принципу, сочетающему самые последние инновации с устоявшимися способами производства ручным способом.

Ремесленницы продукции Camp’Oro Pasta полагают, что ручная работа и соблюдение типичного производства в течение определенного времени — это то, что делает их пасту, изготовленную ручным способом, исключительной, благодаря также тщательному отбору лучших твердых сортов пшеницы.

Лучшее зерно должно быть отборным, тогда пасте гарантирована необходимая эластичность для ее безупречного приготовления до состояния аль денте. Замес контролируется в процессе медленного перемешивания. Каждый разрез пасты Camp’Oro является сложным и моделируется, благодаря вытягиванию через бронзовые матрицы, таким образом гарантируется максимальная пористость для того, чтобы соус хорошо впитывался.

«Сырье высокого качества, тщательная и точная обработка, знание и опыт в сфере производства макаронных изделий и страсть позволяют нам создавать продукт, почитаемый во всем мире, — говорит госпожа Антонелла Колавита (Antonella Colavita), коммерческий директор Фабрики макаронных изделий Camp’Oro. — Это большая радость — войти на российский рынок с супермаркетами „Лэнд“. Мы очень гордимся доверием, которое сеть супермаркетов возложила на нас. Мы бесконечно благодарны супермаркету „Лэнд“ за отличную возможность работать с нами и надеемся, что это только начало нашего длительного сотрудничества. Мы желаем, чтобы российский рынок позитивно отреагировал на нашу продукцию, которая на 100 % изготовлена в Италии, и распробовал в нашей пасте подлинный вкус средиземноморской диеты».

Pastificio Camp’Oro s.r.l.

C.so Umberto I, 270

86048 Sant’Elia a Pianisi (Campobasso), Италия

+39 0874 81473

camporo.srl@virgilio.it