В связи с востребованностью на рынке онлайн-платформа для создания фотокниг FotoBOOK.Platform расширяет географию своего присутствия. Сервис создания фотокниг онлайн на базе FotoBOOK.Platform за последний год внедрили более 10 новых компаний.

Весной этого года компания WEB100 Technologies выпустила версию 2.0 онлайн-редактора фотокниг FotoBOOK.Platform, в которой представлены новые возможности и расширенные функции. FotoBOOK.Platform — это web-to-print решение для творчества и творческих людей. Платформа позволяет предприятиям интегрировать решение с существующей полиграфической инфраструктурой, обеспечить прием и обработку заказов фотокниг в режиме онлайн.

Руководитель компании FotoBOOM Сергей Антонов отметил преимущества платформы. «Наши клиенты высоко ценят нас за то, что мы всегда подходим творчески и нестандартно к их пожеланиям. Незаменимым инструментом для нас стал редактор шаблонов тем для фотокниг новой версии 2.0 FotoBOOK.ThemeEditor, — говорит он. — Данная программа позволяет создавать дизайнерские темы любой сложности всего за 2-3 часа. Благодаря поддержке нескольких шрифтов одного семейства (font family) для работы с разными алфавитами и мультиязычности, мы можем создавать темы с использованием азербайджанского. Функция копирования элементов между проектами с использованием мультибуфера позволяет быстро обрабатывать элементы без повторной загрузки, что существенно сокращает время работы над темой».

Кастомизирован и внешний вид онлайн-редактора под бренд FotoBOOM: загружена цветовая схема и логотип, что позволило сформировать уникальный стиль. Оценить работу онлайн-редактора FotoBOOM на основе платформы FotoBOOK.Platform можно на сайте Online.Fotoboom.az.

Компания EUROFOTO уже более 10 лет функционирует на украинском рынке. Одним из основных направлений фотолаборатории является печать фотосувениров и фотокниг.

«FotoBOOK.Platform — это живой проект, который постоянно развивается и дорабатывается, — говорит директор компании EUROFOTO Богдан Звир. — Опыт и квалификация специалистов Web100 Technologies позволила запустить онлайн-решение в короткие сроки: запуск проекта занял всего 2 месяца. Ознакомиться с новым онлайн-сервисом нашей компании можно по ссылке Eurofotolab.com.

На выбор платформы в компании Europhoto повлияли следующие возможности редактора:

- полностью понятный и удобный в использовании интерфейс;

- возможность группировки нескольких элементов, что позволяет работать со сгруппированными элементами как с единым объектом;

- создание новых фотокниг через копирование существующих, что позволяет ускорить процесс запуска нового проекта;

- поддержка мультиязычности, что позволяет задуматься о расширении рынка сбыта.

Более детально ознакомиться с онлайн-редактором фотокниг FotoBOOK.Platform можно на сайте Demo.Fotobook-Platform.com.

О компании

WEB100 Technologies (web100.com.ua) — разработчик программного обеспечения, который предоставляет услуги разработки ИТ-решений для В2В/B2C коммуникаций и бизнес-решений, основанных на веб-технологиях и технологиях социальных медиа. Компания успешно работает на международном рынке программного обеспечения с 2002 г.

О компании

EUROFOTO (Eurofoto.com.ua) — фотолаборатория, которая предлагает все виды фото печати на большинстве форматов бумаги. Одним из основных направлений работы является создание фотокниг.

Контакты:

Юлия Михайлова

yulia.mikhailova@web100.com.ua

Skype: yulia.mikhailova6