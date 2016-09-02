Одной из основных проблем в остеклении больших проемов при реализации эксклюзивных проектов является энергоэффективность профильных систем. Новая система ALT SL160, которая появилась в ассортименте «АЛЮТЕХ», отвечает всем нормам энергосбережения.

Новая система ALT SL160 предназначена для изготовления подъемно-раздвижных окон и дверей. При этом пофили ALT SL160 имеют один из лучших показателей сопротивления теплопередаче — 1,0 м²К/Вт.

Таким образом, благодаря высоким теплоизоляционным свойствам системы ALT SL160 панорамное остекление становится привлекательной опцией для строительства энергоэффективных частных домов. Также преимущества системы будут востребованы для возведения и реконструкции объектов без специальных требований к теплосбережению, но с акцентом на удобство и эстетику.

Функциональность и эстетика

ALT SL160 включает три типа рам, которые позволяют изготавливать конструкции с различными вариантами открываний, глухими и активными секциями. Максимальный размер створок окон и дверей ALT SL160 — 3000х3000 мм, вес — 400 кг. Допустимая толщина заполнения — до 50 мм.

Окраска рамы конструкций возможна любой цвет палитры RAL. Также доступно анодирование профилей в один из девяти эксклюзивных оттенков.

Высокий класс влаго- и воздухонепроницаемости

Специально для системы ALT SL160 были разработаны уникальные уплотнители и притворные элементы. Благодаря продуманной комплектации подъемно-раздвижные окна и двери «АЛЮТЕХ» имеют отличные показатели герметичности и влагоотвода, обеспечивают надежную защиту помещения от влаги и сквозняков.

Повышенная вломоустойчивость

Подъемно-раздвижные двери и окна «АЛЮТЕХ» имеют 2 класс взломоустойчивости. Прочная рама и противовзломная фурнитура защищают конструкции от отжима, высверливания замка, ударов, взлома с помощью отвертки, плоскогубцев или клиньев.

Низкий порог

Высота профиля рамы в подъемно-раздвижных окнах и дверях ALT SL160 составляет всего 4,5 см. Учитывая, что нижняя часть каркаса углубляется в пол, порог конструкций получается невысоким и безопасным.

Удобный и безопасный механизм открывания

Достаточно с небольшим усилием нажать на ручку, после чего створка приподнимется и появятся ролики, которые позволят переместить ее по направляющим в нужное положение. После открытия конструкция будет надежно зафиксирована блокировочным механизмом.

Таким образом, благодаря появлению профильной системы ALT SL160 «АЛЮТЕХ» в новом строительном сезоне будет больше возможностей для строительства энергоэффективных, функциональных и безопасных домов.

За дополнительной информацией о характеристиках и возможности приобретения новинки обращайтесь к представителям Группы компаний «АЛЮТЕХ» в своем регионе. Контакты подразделений можно найти на сайте холдинга.

Справка:

«АЛЮТЕХ» — это холдинг, продукция которого поставляется более чем в 65 стран Восточной и Западной Европы, Азии, Африки, а также в США и Канаду, где успешно используется на миллионах объектов.

Предприятия Группы компаний оснащены высокотехнологичным оборудованием, а действующая на заводах холдинга система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 в системе TÜV CERT.

Высокое качество продукции «АЛЮТЕХ» подтверждено результатами испытаний, регулярно проводимых в международных аккредитованных центрах Германии, Чехии, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и других стран.